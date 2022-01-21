Дмитрий Санталов: «Не было конкретного задания, что именно я завершаю последнюю атаку»

Левый полусредний сборной России Дмитрий Санталов, ставший лучшим бомбардиром команды в матче основного раунда Евро-2022 против Испании (25:26), рассказал об установке тренеров на последнюю атаку и пообещал постараться выиграть две оставшихся встречи.

— Конечно, мы расстроены, что проиграли, поздравляю соперников, — сказал Санталов. — Всегдо обидно уступать один мяч, но уступить Испании не обидно. Это хорошая команда, действующий чемпион. Но мы оставили проигрыш Швеции во вчерашнем дне и настраивались на новый матч с верой в победу.

Теперь будем работать дальше, постараемся победить в оставшихся матчах. Кто должен был исполнять последний бросок? Не было задачи, что должен бросать именно я. Мы играли всемером, и нужно было найти свободного партнера. Времени было мало, удалось довести мяч до Даниила Шишкарева. Был бы я свободен, бросал бы я.

Напомним, что на последней секунде игры россияне получили право на семиметровый, но Игорю Сороке не удалось его реализовать — мяч попал в штангу.