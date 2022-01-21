Главный тренер сборной России Велимир Петкович после минимального поражения от Испании (25:26) в основном раунде Евро-2022 сказал, что недоволен результатом, но горд своей командой, а также отметил, что уже не важно, был ли на самом деле пенальти в ворота соперников на последней секунде игры.

— Конечно, после поражения в один мяч с незабитым пенальти на последней секунде нельзя быть довольным, — сказал Петкович. — Но могу сказать, что я горд своей командой и тем, что она показывает на этом турнире. На протяжении всех 60 минут мы давали бой такой команде, как Испания, действующему чемпиону Европы. Могу сказать, что доволен тем, что мне удалось сделать за то время, что я возглавляю сборную России. И мы продолжим двигаться тем же путем.

— Почему Испании удалось так легко уйти с «-4»?

— В любой игре у тебя есть задача забросить хотя бы на один мяч больше соперника. Если у тебя хорошая защита, это дает возможность самому забивать голы. Мы отлично действовали в обороне, поэтому и добились преимущества в четыре мяча. Хотя у соперника есть один из лучших вратарей мира Родриго Корралес. Но в какой-то момент мои игроки не реализовали несколько стопроцентных моментов. А такой команде, как Испания, хватило двух минут, чтобы свести на нет то, что мы добывали 20 минут. Наша сборная сегодня играла феноменально. И заслуживала одного очка, а то и двух, если посмотреть, как мы играли 55-56 минут.

— Был ли пенальти на самом деле?

— Это уже неважно. Я видел, что судья жестом показал семиметровый. Даже если бы он его не назначил, не пошел смотреть видеозапись, для нас игра закончилась бы минимальным поражением. Сейчас же мы получили право на пенальти, не забили его, и соперники одержали справедливую победу. Испания заработала два очка и открыла себе дорогу к медалям. Хочу поздравить судей, они сегодня отработали идеально. Не так легко назначить семиметровый на последней секунде в ворота чемпиона. Но они усмотрели нарушение и убедились в своей правоте, посмотрев видео. Сомневался ли я в выборе пенальтиста? Вот если бы я был богом... Или Игорь Сорока был богом (смеется). Сорока в нашей команде пенальтист номер два после Дмитрия Киселева, который не приехал на турнир из-за травмы, у него большой опыт исполнения семиметровых. Поэтому решение было логичным.

Следующим соперником сборной России в воскресенье станет команда Польши.