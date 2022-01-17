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Сегодня, 08:50

Чемпионат Европы по гандболу: Словакия — Россия и другие матчи 17 января

Сергей Ревенко
Корреспондент
Гандболисты сборной России.
Фото rushandball.ru

В понедельник, 17 января, состоится очередной игровой день мужского чемпионата Европы по гандболу-2022.

Сборная России проведет третий матч на турнире, сопеник — Словакия (20.00 мск).

Чемпионат Европы

Мужчины

Первый групповой этап

Группа А. Черногория — Словения (20.00 мск)

Группа С. Украина — Хорватия (20.00)

Группа Е. Босния и Герцеговина — Испания (20.00)

Группа F. Словакия — Россия (20.00)

Группа А. Северная Македония — Дания (22.30)

Группа С. Франция — Сербия (22.30)

Группа Е. Чехия — Швеция (22.30)

Группа F. Литва — Норвегия (22.30)

Вся основная информация о турнире — по этой ссылке.

Гандбол
Сборная России по гандболу
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