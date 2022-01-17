Чемпионат Европы по гандболу: Словакия — Россия и другие матчи 17 января
В понедельник, 17 января, состоится очередной игровой день мужского чемпионата Европы по гандболу-2022.
Сборная России проведет третий матч на турнире, сопеник — Словакия (20.00 мск).
Мужчины
Первый групповой этап
Группа А. Черногория — Словения (20.00 мск)
Группа С. Украина — Хорватия (20.00)
Группа Е. Босния и Герцеговина — Испания (20.00)
Группа F. Словакия — Россия (20.00)
Группа А. Северная Македония — Дания (22.30)
Группа С. Франция — Сербия (22.30)
Группа Е. Чехия — Швеция (22.30)
Группа F. Литва — Норвегия (22.30)
Вся основная информация о турнире — по этой ссылке.
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