Остащенко считает, что сборная России со Словакией играла как единое целое

Левый крайний сборной России Роман Остащенко после победы над Словакией (36:27) и выхода в следующий этап чемпионата Европы отметил характер команды и игру в обороне.

— Хочу поблагодарить Словакию за борьбу, и горд своей командой, которая сегодня была как одно целое, показала, что у нее есть характер, — сказал Остащенко. — Мы увозим с собой в следующий этап два очка, а они нам будут очень нужны. Не знаю, перегорели ли словаки, скажу про нас — мы готовились к этой игре. Знали, как Словакия возвращается в защиту, была установка бежать, особенно левым флангом. Собирались играть от первой минуты до последней, надеюсь, у нас получилось. Мы и дальше пойдем от игры к игре, и неважно, кто нас ждет дальше — шведы, испанцы. Будем играть на победу, а выйдет или нет, увидим в Братиславе.

В основном раунде сборная России проведет четыре матча с сильнейшими командами из групп D и Е, первый из которых запланирован на 20 января. В плей-офф по итогам второго группового этапа попадут две команды из шести.