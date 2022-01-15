Чемпионат Европы гандболу: Норвегия — Россия, расписание и результаты матчей 15 января

Сегодня, 15 января, состоится очередной игровой день мужского чемпионата Европы по гандболу-2022.

Сборная России в 22.30 (мск) проведет второй матч на турнире — против Норвегии.

Чемпионат Европы

Мужчины

Первый групповой этап

Группа А. Северная Македония — Черногория (20.00 мск)

Группа С. Франция — Украина (20.00)

Группа Е. Чехия — Босния и Герцеговина (20.00)

Группа F. Словакия — Литва (20.00)

Группа А. Словения — Дания (22.30)

Группа С. Хорватия — Сербия (22.30)

Группа Е. Испания — Швеция (22.30)

Группа F. Норвегия — Россия (22.30)

Вся основная информация о турнире — по этой ссылке.