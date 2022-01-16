Россия переиграла Норвегию на чемпионате Европы по гандболу

Мужская сборная России одержала победу в упорном матче в рамках чемпионата Европы против команды Норвегии. Россияне одолели соперника со счетом 23:22.

В первом туре россияне обыграли Литву со счетом 29:27, а Норвегия оказалась сильнее Словакии — 35:25.

В финальный раунд выйдут две лучшие команды от каждой группы.

Гандбол

Кошице (Словакия)

Чемпионат Европы. Мужчины

Первый групповой турнир. Группа F

Норвегия — Россия — 22:23 (12:14)

15 января. «Steel Arena».