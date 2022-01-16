Россия переиграла Норвегию на чемпионате Европы по гандболу
Мужская сборная России одержала победу в упорном матче в рамках чемпионата Европы против команды Норвегии. Россияне одолели соперника со счетом 23:22.
В первом туре россияне обыграли Литву со счетом 29:27, а Норвегия оказалась сильнее Словакии — 35:25.
В финальный раунд выйдут две лучшие команды от каждой группы.
Гандбол
Кошице (Словакия)
Чемпионат Европы. Мужчины
Первый групповой турнир. Группа F
Норвегия — Россия — 22:23 (12:14)
15 января. «Steel Arena».
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