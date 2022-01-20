Александр Ермаков: «Не реализовали свои моменты, вот и результат»

Линейный сборной России Александр Ермаков сказал, что в проигранном Швеции (23:29) матче основного раунда Евро-2022 команде не хватило сил и эмоций, оставленных на первом групповом этапе.

— Матч не сложился, свои моменты не забили, отсюда и такой результат, — отметил Ермаков. — Что остается — будем настраиваться и играть, впереди еще много встреч. На первом групповом этапе оставили много сил и эмоций, сегодня вышли, и немного не хватило того и другого. Вам показалось, что арбитры меньше давали жестко бороться, чем с Норвегией? На мой взгляд, судейство было замечательное — давали играть жестко, но пресекали грубость. Теперь надо готовиться к Испании, встреча уже завтра. Вечером проведем разбор, завтра выйдем и будем играть — с новыми силами и эмоциями, на победу.

— С 21-й по 36-ю минуту команда забила всего один гол. Что не получалось в атаке?

— Мы не реализовали свои броски, хорошо сыграл шведский вратарь. Он много отбил мячей, и мы получили в быстрых переходах голы за спину. То есть дело в низкой реализации.

Поражение от Швеции стало для сборной России первым на текущем чемпионате Европы. 21 января россияне сыграют с командой Испании.