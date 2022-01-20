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Сегодня, 20:25

Велимир Петкович: «Швеция одержала заслуженную победу, с Испанией попробуем сыграть лучше»

Главный тренер сборной России Петкович высказался о поражении от Швеции на чемпионате Европы
Антон Бабошин
Корреспондент
Велимир Петкович.
Фото Reuters

Главный тренер сборной России Велимир Петкович подвел итоги первой игры основного раунда чемпионата Европы, в котором его команда уступила соперникам из Швеции (23:29).

— Для нас это был трудный матч, вы понимаете, каково команде обходиться без двух важных игроков — Сергея Марка Косоротова и Даниила Шишкарева, — сказал Петкович. — Они имеют большое значение для сборной. Но мы уверены в бойцовских качествах и силе команды. И, конечно, завтра и в двух следующих матчах попробуем отыграть те два очка, которых лишились сейчас. Сегодня Швеция одержала заслуженную победу.

Россия&nbsp;&mdash; Швеция&nbsp;&mdash; 23:29. Шведская защепка. Россияне потерпели первое поражение на Евро

— Какие мысли перед следующим матчем?

— Будем много работать. До 15.30 в пятницу еще много времени. Косоротова нам никто не вернет, но у нас есть одна тренировка. Можем смотреть видео, разбирать свою игру и соперника. И попытаться провести матч лучше, чем сегодня.

После этой встречи Швеция сравнялась с Россией по очкам. Следующим соперником команды Петковича 21 января станут испанцы.

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