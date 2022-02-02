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Валуев: «От полуфинала ЧЕ по мини-футболу с Украиной не ждем ничего, кроме игры»

Валуев заявил, что говорить о матче между Россией и Украиной на ЧЕ по мини-футболу нужно в спортивном контексте
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины.

«От полуфинала ЧЕ по мини-футболу с Украиной не ждем ничего, кроме игры, — приводит слова Валуева «Газета.Ru». — Никакой политики. Провокации? Кому хочется, пусть говорят о провокациях».

Встреча между сборными России и Украины состоится 4 февраля.

Вчера, 1 февраля, Россия победила команду Грузии (3:1). Ранее украинцы обыграли сборную Казахстана (5:3).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/02/02/17228611.shtml
Николай Валуев
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