Валуев: «От полуфинала ЧЕ по мини-футболу с Украиной не ждем ничего, кроме игры»

Валуев заявил, что говорить о матче между Россией и Украиной на ЧЕ по мини-футболу нужно в спортивном контексте

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины.

«От полуфинала ЧЕ по мини-футболу с Украиной не ждем ничего, кроме игры, — приводит слова Валуева «Газета.Ru». — Никакой политики. Провокации? Кому хочется, пусть говорят о провокациях».

Встреча между сборными России и Украины состоится 4 февраля.

Вчера, 1 февраля, Россия победила команду Грузии (3:1). Ранее украинцы обыграли сборную Казахстана (5:3).