Расписание и результаты матчей 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу

С 19 января по 6 февраля в Нидерландах проходит чемпионат Европы-2022 по мини-футболу.

31 января и 1 февраля в Амстердаме пройдут четвертьфинальные матчи.

Сборная России заняла первое место в группе C, обыграв Словакию, Хорватию и Польшу.

1 февраля российская команда сыграет в 1/4 финала с Грузией. Начало матча — в 19.00 мск. Победитель этой пары встретится в полуфинале с Казахстаном или Украиной.

Мини-футбол

Чемпионат Европы-2022

1/4 финала

31 января. 19.00 мск. Португалия — Финляндия

31 января. 22.00. Казахстан — Украина

1 февраля. 19.00. Россия — Грузия

1 февраля. 22.00. Испания — Словакия