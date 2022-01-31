Чемпионат Европы по мини-футболу: Россия — Грузия и другие матчи 1/4 финала
Расписание и результаты матчей 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу
С 19 января по 6 февраля в Нидерландах проходит чемпионат Европы-2022 по мини-футболу.
31 января и 1 февраля в Амстердаме пройдут четвертьфинальные матчи.
Сборная России заняла первое место в группе C, обыграв Словакию, Хорватию и Польшу.
1 февраля российская команда сыграет в 1/4 финала с Грузией. Начало матча — в 19.00 мск. Победитель этой пары встретится в полуфинале с Казахстаном или Украиной.
Мини-футбол
Чемпионат Европы-2022
1/4 финала
31 января. 19.00 мск. Португалия — Финляндия
31 января. 22.00. Казахстан — Украина
1 февраля. 19.00. Россия — Грузия
1 февраля. 22.00. Испания — Словакия
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