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«Может, россияне и украинцы поймут, что соревноваться надо на спортивных площадках». Фетисов о полуфинале Евро

Вячеслав Фетисов высказался о полуфинальном матче между сборными России и Украины на чемпионате Европы-2022 по мини-футболу
Артем Бухаев
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Екатерина Звенигородская

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о полуфинальном матче между сборными России и Украины на чемпионате Европы-2022 по мини-футболу в Нидерландах.

«Неприятных ситуаций не будет, потому что мы, спортсмены, понимаем, что спорт и политика — это две вещи, которые просто несовместимы, — сказал Фетисов «СЭ». — Надеюсь, что спортсмены не получат никаких провокаций со стороны и будут соревноваться так, как должно быть. Может быть, это тот шаг, когда россияне и украинцы поймут, что соревноваться нужно только на спортивных площадках, а не в других местах. Надеюсь, что все пройдет хорошо».

4 февраля в матче 1/2 финала чемпионата Европы сборная России сыграет с Украиной.

Вчера, 1 февраля, россияне обыграли сборную Грузии (3:1). Дубль сделал Иван Чишкала, также отличился Артем Ниязов. Украинцы ранее обыграли сборную Казахстана (5:3). Впервые за 17 лет команда пробилась в полуфинал Евро.

Вячеслав Фетисов
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