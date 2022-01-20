Расписание и календарь матчей сборной России по мини-футболу на чемпионате Европы-2022

С 19 января по 6 февраля 2022 года в Нидерландах пройдет чемпионат Европы-2022 по мини-футболу, в котором примет участие мужская сборная России.

Россияне сыграют в своей группе C с Словакией, Хорватией и Польшей. Видеотрансляции матчей покажут на «Матч! Арена».

Расписание матчей сборной России на Евро-2022 по мини-футболу (время — московское):

21 января. 19.30. Россия — Словакия.

25 января. 19.30. Хорватия — Россия.

29 января. 16.30. Россия — Польша.

Матчи чемпионата Европы-2022 пройдут в Амстердаме и Гронингене.