Стал известен соперник России по 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу
19:28
В 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу сборная России сыграет с командой Аргентины.
В 1/8 финала аргентинцы победили команду Парагвая (6:1). Россияне накануне обыграли Вьетнам (3:2).
Матч Россия — Аргентина состоится 26 сентября. Начало в 18.00 по московскому времени.
Чемпионат мира
1/8 финала
Аргентина — Парагвай — 6:1 (0:1)
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