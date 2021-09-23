Мини-футбол
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
Новости   //    Мини-футбол

Стал известен соперник России по 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу

19:28
Сборная России по мини-футболу. Фото РФС
Сборная России по мини-футболу. Фото РФС
Теги:

В 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу сборная России сыграет с командой Аргентины.

В 1/8 финала аргентинцы победили команду Парагвая (6:1). Россияне накануне обыграли Вьетнам (3:2).

Матч Россия — Аргентина состоится 26 сентября. Начало в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат мира

1/8 финала

Аргентина — Парагвай — 6:1 (0:1)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

На драфте выше него не выбирали ни одного русского защитника. В НХЛ его курировал Назаров, а в клубе Капризова он стал рекодсменом
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
Герой доклада о русском допинге задержан с наркотиками. Ему грозит три года тюрьмы
Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»
Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему
vs
1
Офсайд