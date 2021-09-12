Чемпионат мира по мини-футболу среди мужчин: расписание и результаты матчей сборной России

С 12 сентября по 3 октября 2021 года в Литве проходит чемпионат мира по мини-футболу среди мужчин. Матчи проводятся в трех городах: Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

Сборная России играет в группе B вместе с командами Египта, Узбекистана и Гватемалы.

Матчи сборной России на групповом этапе

12 сентября. Вильнюс. Россия — Египет — 9:0

15 сентября. Вильнюс. Узбекистан — Россия. 20.00 мск.

18 сентября. Каунас. Гватемала — Россия. 18.00 мск.

ЧМ-2021 по мини-футболу: гид по турниру