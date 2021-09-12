Чемпионат мира по мини-футболу среди мужчин: расписание и результаты матчей сборной России
20:30
С 12 сентября по 3 октября 2021 года в Литве проходит чемпионат мира по мини-футболу среди мужчин. Матчи проводятся в трех городах: Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.
Сборная России играет в группе B вместе с командами Египта, Узбекистана и Гватемалы.
Матчи сборной России на групповом этапе
12 сентября. Вильнюс. Россия — Египет — 9:0
15 сентября. Вильнюс. Узбекистан — Россия. 20.00 мск.
18 сентября. Каунас. Гватемала — Россия. 18.00 мск.
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