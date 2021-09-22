Сборная Марокко обыграла Венесуэлу и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу
23:21
В матче 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу сборная Марокко победила команду Венесуэлы (3:2).
Хет-трик в составе победителей сделал Софиан Эль-Мерсар. В 1/4 финала марокканцы сыграют с победителем пары Бразилия — Япония.
Чемпионат мира
1/8 финала
Венесуэла — Марокко — 2:3 (1:2)
Голы: Виамонте, 7, Франсия, 33, — Эль-Мерсар, 2, 9, 31
Читайте также
Бросил родину ради мимолетного романа, но вернулся ради настоящей любви. История самого странного побега советского спортсмена
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю