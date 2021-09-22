Сборная Марокко обыграла Венесуэлу и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу

В матче 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу сборная Марокко победила команду Венесуэлы (3:2).

Хет-трик в составе победителей сделал Софиан Эль-Мерсар. В 1/4 финала марокканцы сыграют с победителем пары Бразилия — Япония.

Чемпионат мира

1/8 финала

Венесуэла — Марокко — 2:3 (1:2)

Голы: Виамонте, 7, Франсия, 33, — Эль-Мерсар, 2, 9, 31