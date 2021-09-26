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«Сборная без флага, гимна и без русских парней бесславно закончила выступление». Реакция болельщиков на поражение России в плей-офф ЧМ

21:28
Россия проиграла Аргентине в плей-офф ЧМ-2021. Фото Instagram
Россия проиграла Аргентине в плей-офф ЧМ-2021. Фото Instagram
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Сборная России по мини-футболу со счетом 1:1 (4:5 — по пенальти) уступила команде Аргентины в четвертьфинальном матче чемпионата мира.

Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) выступает на турнире под аббревиатурой RFU (Российский футбольный союз, Russian Football Union). На футболках у российских игроков вместо герба была размещена надпись «Наши парни».

Российские болельщики в комментариях поделились впечатлениями от этого матча.

Доктор со стажем: «Сборная без флага, без гимна и фактически без русских парней бесславно закончила выступление... Аминь!»

Мишандос: «Бездарный пенальти решающий с нашей стороны».

S-timur: «Удивила беспомощность тренера на последней минуте основного времени... Совершенно не готов тактически, комбинацию элементарно не смог придумать...»

Иван Лафройгов: «Все справедливо .Победил тот, кто этого больше заслужил. Наши не смогли за столько времени накатать мяч на еще один фол с пробитием, а соперники не побоялись и вовремя заменили вратаря».

Текстиль 1937: «Надо было нашим пляжников выпускать...»

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Иван Шитик все материалы автора

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