«Сборная без флага, гимна и без русских парней бесславно закончила выступление». Реакция болельщиков на поражение России в плей-офф ЧМ

Сборная России по мини-футболу со счетом 1:1 (4:5 — по пенальти) уступила команде Аргентины в четвертьфинальном матче чемпионата мира.

Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) выступает на турнире под аббревиатурой RFU (Российский футбольный союз, Russian Football Union). На футболках у российских игроков вместо герба была размещена надпись «Наши парни».

Российские болельщики в комментариях поделились впечатлениями от этого матча.

Доктор со стажем: «Сборная без флага, без гимна и фактически без русских парней бесславно закончила выступление... Аминь!»

Мишандос: «Бездарный пенальти решающий с нашей стороны».

Мини футбол

Россия — Аргентина

Всех поздравляю с проходом Аргентины!

Россия сдала Матч!

Мы отлично заработали — DIMITROVICH (@dimitrovichfut) September 26, 2021

S-timur: «Удивила беспомощность тренера на последней минуте основного времени... Совершенно не готов тактически, комбинацию элементарно не смог придумать...»

Иван Лафройгов: «Все справедливо .Победил тот, кто этого больше заслужил. Наши не смогли за столько времени накатать мяч на еще один фол с пробитием, а соперники не побоялись и вовремя заменили вратаря».

И вновь задаюсь вопросом: почему мы в пляжный играем хорошо, в мини-футбол тоже, а вот в соккер сосём писос? Помимо объективных причин типа лимита на легионеров, госфинансирования клубов, длинной зимы и короткого лета. — Учитель на два шахматных кружка (@oneteacher2jobs) September 26, 2021

Текстиль 1937: «Надо было нашим пляжников выпускать...»