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Журова отреагировала на поражение сборной России по мини-футболу в 1/4 финала ЧМ-2021

21:24
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Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова прокомментировала поражение сборной России Аргентине в четвертьфинале ЧМ-2021 по мини-футболу.

«В нашей стране пляжный футбол и мини-футбол лучше, чем обычный, поэтому всегда переживаешь за эти виды футбола. Всегда радуемся победам. Я знаю, что у нас достаточно сильная команда. Сейчас можно только попереживать и пожелать, чтобы в будущем было по-другому. Повезло ли Аргентине? У нас в спорте говорят, что везет всегда сильнейшему. Аргентина сильная, а в спорте всегда выигрывает сильнейший», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Сборная России проиграла Аргентине в матче 1/4 финала чемпионата мира по мини футболу.

Исход встречи решался в серии пенальти. Здесь удача улыбнулась аргентинской команде — 5:4.

В полуфинале Аргентина сыграет с командой Бразилии.

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