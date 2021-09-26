Чемпионат мира по мини футболу, 1/4 финала: расписание и результаты матчей

В воскресенье и понедельник пройдут матчи 1/4 финала чемпионата мира по мини футболу-2021.

Сборная России 26 сентября сыграет против Аргентины. На стадии 1/8 финала наша сборная победила Вьетнам (3:2).

26 сентября, воскресенье

Марокко — Бразилия (16.00 мск)

Россия — Аргентина (18.00)

27 сентября, понедельник

Испания — Португалия (17.30)

Иран — Казахстан (20.00)