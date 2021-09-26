Чемпионат мира по мини футболу, 1/4 финала: расписание и результаты матчей
14:05
В воскресенье и понедельник пройдут матчи 1/4 финала чемпионата мира по мини футболу-2021.
Сборная России 26 сентября сыграет против Аргентины. На стадии 1/8 финала наша сборная победила Вьетнам (3:2).
26 сентября, воскресенье
Марокко — Бразилия (16.00 мск)
Россия — Аргентина (18.00)
27 сентября, понедельник
Испания — Португалия (17.30)
Иран — Казахстан (20.00)
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