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Сегодня, 09:05

Россия — Украина: где смотреть и во сколько начало 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу

Сергей Ревенко
Корреспондент
Футболисты сборной России по мини-футболу.
Фото АМФР

В пятницу, 4 февраля, в Амстердаме (Нидерланды) состоится полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу. В рамках одного из матчей 1/2 финала сборная России сыграет против Украины. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Во втором полуфинальном матче чемпионата Европы Португалия встретится с Испанией (22.00 мск).

В рамках 1/4 финала сборная России обыграла команду Грузии со счетом 3:1, а украинцы победили Казахстан (5:3).

Следить за матчем Россия — Украина можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке

1&nbsp;февраля. Амстердам. Россия&nbsp;&mdash; Грузия&nbsp;&mdash; 3:1. Россию ждет историческая битва с Украиной. Наши справились с Грузией и теперь в шаге от финала Евро

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