Мини-футбол
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 20:35

Михаил Лихачев считает, что сборная России является фаворитом в матче с Украиной на ЧЕ

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал предстоящий полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу между командами России и Украины.

«Я думаю, что у нас более мастеровитая команда, чем у Украины. Полагаю, что мы являемся фаворитами полуфинала и, конечно, имеем все шансы выйти в финал, — цитирует тренера «Чемпионат». — В принципе, та игра, что сборная России показывала в группе и в четвертьфинале, позволяет рассчитывать на самый высокий результат на этом турнире. Могу сказать, что сборная Украины точно будет играть от обороны. Они практически все матчи проводят в подобном ключе, играя на контратаках. Еще раз скажу: общий класс игроков сборной России гораздо выше, чем у соперника».

Ранее появилась информация о том, что в Российском футбольном союзе (РФС) решили удвоить премиальные для мини-футболистов сборной в случае их победы над Украиной.

Матч россиян против Украины пройдет 4 февраля, начало — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля.

Источник: https://www.championat.com/other/news-4596921-mihail-lihachyov-o-matche-rossiya-ukraina-my-yavlyaemsya-favoritami-polufinala.html
Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
Михаил Лихачев
0
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РФС прокомментировали информацию о двойных премиальных за победу над сборной Украины в полуфинале ЧЕ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости