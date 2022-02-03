Михаил Лихачев считает, что сборная России является фаворитом в матче с Украиной на ЧЕ

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал предстоящий полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу между командами России и Украины.

«Я думаю, что у нас более мастеровитая команда, чем у Украины. Полагаю, что мы являемся фаворитами полуфинала и, конечно, имеем все шансы выйти в финал, — цитирует тренера «Чемпионат». — В принципе, та игра, что сборная России показывала в группе и в четвертьфинале, позволяет рассчитывать на самый высокий результат на этом турнире. Могу сказать, что сборная Украины точно будет играть от обороны. Они практически все матчи проводят в подобном ключе, играя на контратаках. Еще раз скажу: общий класс игроков сборной России гораздо выше, чем у соперника».

Ранее появилась информация о том, что в Российском футбольном союзе (РФС) решили удвоить премиальные для мини-футболистов сборной в случае их победы над Украиной.

Матч россиян против Украины пройдет 4 февраля, начало — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля.