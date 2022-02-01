Россию ждет историческая битва с Украиной. Наши справились с Грузией и теперь в шаге от финала Евро

Россия с трудом обыграла Грузию — 3:1.

Сборная России обыграла Грузию в четвертьфинале Евро по мини-футболу — 3:1. Дебютанты турнира грузины доставили проблемы российской команде, которая смогла выдохнуть только после третьего гола за минуту до конца матча.

В первом тайме команды не отметились забитыми мячами: Грузия здорово оборонялась, но после перерыва позволила открыть счет Ниязову. Буквально через минуту грузины сравняли счет: Бруно Бранко после прострела дотянулся до мяча, оказавшись без опеки на дальней штанге. Самый красивый гол встречи: заброс Робиньо на Чишкалу, который ударом с лета отправил мяч в «девятку».

В конце встречи Чишкала оформил дубль, когда ворота были пустыми и соперник сменил вратаря на полевого. Хотя Грузия могла сравнять счет, если бы не сейвы Путилова за минуту до третьего гола его команды.

Матч, в котором Россия была фаворитом, оказался тяжелейшим — Грузия оказывала серьезное сопротивление. Команда Сергея Скоровича вышла в полуфинал, где сыграет с Украиной, которая ранее попала в топ-4, обыграв Казахстан.

Украина против России

Украина накануне сенсационно обыграла Казахстан — самую забивающую команду группового этапа, одного из лидеров европейского рейтинга. На недавнем чемпионате мира-2021 Казахстан уступил в полуфинале по пенальти действующему чемпиону Португалии. Вылет от Украины, которая с трудом вышла из группы, — шок.

Украинская команда впервые за 17 лет пробилась в полуфинал мини-футбольного Евро. В нулевые украинцы часто добирались до топ-4, играли в финале, завоевывали медали, но затем выпали из элиты.

Что отличает нынешнюю команду — в ней вообще нет натурализованных игроков, как в той же России, Грузии или Казахстане. С учетом этого выход в полуфинал — отличный результат для Украины.

И если для России такие матчи в какой-то степени обыденность (для нашей команды на больших турнирах это задача минимум), то для Украины — праздник. Об этом накануне говорил и один из лидеров сборной Игорь Корсун: «Я думаю, хватит и сил, и эмоций, потому что это полуфинал чемпионата Европы. Такое действо может произойти только раз в жизни или вообще не произойти».

Игроки сборной России по мини-футболу. Фото AFP

Встреча России с Украиной пройдет в Амстердаме 4 февраля на арене Ziggo Dome — большом комплексе, куда допускают около полутора тысяч зрителей. На матче будет шумно, потому что и украинские, и российские болельщики прилетели в Амстердам поддержать свои команды.

Игра должна стать историческим событием: в период напряженных отношений между двумя странами такой матч — что-то уникальное. Правда, в волейболе подобный матч уже прошел осенью прошлого года — в 1/8 финала чемпионата Европы верх взяла сборная России — 3:1.

С 2014 года УЕФА старается исключать матчи российских и украинских команд против друг друга. Перед чемпионатом Европы по мини-футболу во время жеребьевки Россия и Украина попали в одну группу, но организаторы затем развели команды, чтобы избежать проблем. Однако сетка турнира все равно их свела — в матче за выход в финал.