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1 февраля, 23:57

Артем Ниязов: «С Грузией была настоящая битва»

Евгений Петров
Корреспондент

Игрок сборной России по мини-футболу Артем Ниязов поделился впечатлениями после матча чемпионата Европы против Грузии (3:1).

«Я доволен, ведь мы сделали очередной важный шаг в этом турнире, — цитирует Ниязова сайт УЕФА. —  Матч получился сложным, но я рад, что мы оставались сильными до самого конца. Матчи с Грузией в квалификации были трудными, но с тех пор они стали еще сильнее. Была настоящая битва, но я рад, что победа осталась за нами».

В полуфинале Россия сыграет со сборной Украины. Матч состоится 4 февраля.

Источник: https://ru.uefa.com/futsaleuro/match/2034397--russia-vs-georgia/
Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
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