Артем Ниязов: «С Грузией была настоящая битва»

Игрок сборной России по мини-футболу Артем Ниязов поделился впечатлениями после матча чемпионата Европы против Грузии (3:1).

«Я доволен, ведь мы сделали очередной важный шаг в этом турнире, — цитирует Ниязова сайт УЕФА. — Матч получился сложным, но я рад, что мы оставались сильными до самого конца. Матчи с Грузией в квалификации были трудными, но с тех пор они стали еще сильнее. Была настоящая битва, но я рад, что победа осталась за нами».

В полуфинале Россия сыграет со сборной Украины. Матч состоится 4 февраля.