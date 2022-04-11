В федерации назвали аморальными обвинения фристайлистки Таталиной в адрес тренеров

В Федерации фристайла России прокомментировали обращение фристайлистки Анастасии Таталиной министру спорта России Олегу Матыцину.

«Открытое письмо Анастасии Таталиной (дисциплины «слоуп-стайл», «биг-эйр») вызывает недоумение и вопросы его появления на сегодняшний день. Для Федерации фристайла России не имеет значения в открытом или закрытом пространстве оно появилось, т.к. наша деятельность носит открытый характер. Изложенное в письме не соответствует действительности», — говорится в публикации на сайте ФФР.

В федерации подчеркнули, что Таталина оклеветала тренерский штаб, а все ее просьбы удовлетворялись в полном объеме.

«Анастасия Таталина в открытом письме оклеветала тренерский штаб, коллектив Федерации фристайла России, Министерство спорта России, Центр спортивной подготовки сборных команд России, свою региональную спортивную школу и региональных организаторов по проведению соревнований по фристайлу.

Все пожелания и просьбы спортсменки удовлетворялись в полном объеме. А. Таталина в части получения оборудования, инвентаря, экипировки, визового сопровождения, организации тренировочных мероприятий, лечения и реабилитации была обеспечена в полном объеме», — написано в заявлении.



В ФРР заявили, что обвинения в домогательствах не имеют под собой почвы.

«Обвинение в адрес тренерского штаба относительно сексуальных домогательств имеет беспочвенный характер и является аморальным поступком. Перед Федерацией фристайла России всегда стоит задача надлежащей и полноценной подготовки спортсменов для достижения высоких результатов. Для достижения системных высоких результатов и примера для более молодых спортсменов А. Таталиной необходимо больше времени уделять своей спортивной работе, а не личной медиа-активности и социальному позиционированию, а также при высказываниях в адрес других лиц основываться на реальных обстоятельствах и фактах», — говорится в публикации.

Ранее Минспорта РФ сообщило, что проведет проверку в связи с открытым письмом Таталиной.