Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание сноубордиста Вика Уайлда, поддержавшего фристайлистку Анастасию Таталину.

«Это серьезный повод разобраться Министерству спорта РФ и лично министру Олегу Матыцину, потому что сигнал очень опасный. Мы за наших спортсменов, разумеется, но все-таки, поскольку тут слово Таталиной против слова президента Федерации, должна быть создана комиссия, я считаю. Или там какие-то люди должны решить, потому что это очень серьезная история. Если факты подтвердятся, то Федерации фристайла нужно будет наводить порядки. Министр у нас хороший. И в общем со спортсменами так поступать, конечно, нельзя, если это правда. В любом случае так или иначе мы Таталину поддерживаем, потому что она же не могла так из воздуха все придумать», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее девушка в открытом письме заявила, что Федерация фристайла России (ФФР) требовала от нее поделиться заработанными призовыми. Мать спортсменки заявила о домогательствах в отношении ее дочери со стороны тренера Никиты Васильева. Также Минспорта РФ сообщило, что проведет проверку в связи с открытым письмом Таталиной.