Российский призер Пекина допустил для себя работу в Госдуме

Российский фристайлист Сергей Ридзик в интервью «СЭ» прокомментировал возможность для себя работать в Государственной думе.

— С твоими речами и до Госдумы дойти можно.

— Слушай, я к Госдуме отношусь так: сам туда не стремлюсь кровь из носу. Но если поступит предложение — почему нет? Я воспринимаю место в Госдуме как инструмент для достижения целей, развития спорта в регионах. Почему у нас в стране фристайл не так популярен? А ты посмотри, как у нас это афишируется. Чемпионат России — про него никто не слышал. Никакой информации. У нас нет даже поощрений на внутренних соревнованиях. Да, медаль, кубок — здорово, но хочется иметь и призовые, это серьезный момент для спортсменов, — уточнил Ридзик.

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