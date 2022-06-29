Призер Олимпиады в Пекине назвал достойную спортсмена зарплату

Российский фристайлист, двукратный олимпийский призер Сергей Ридзик в интервью «СЭ» рассказал о зарплатах в своем виде спорта. На днях МОК добавил еще две дисциплины этого вида спорта в олимпийскую программу, таким образом, фристайл стал самым медалеемким видом зимних Игр.

— Ты после Олимпиады сказал о зарплате 30 тысяч рублей. После тебя выступал президент федерации Алексей Курашов и назвал сумму 300 тысяч. Немного не бьется. Кто из вас ближе к правде?

— Я говорил о ставке Центра спортивной подготовки. Он говорил об общей сумме. 300 тысяч, наверное, получают чемпионы всего и вся, и то, мне кажется, это преувеличение. Есть спортсмены, выступающие на два региона и получающие разные надбавки за победы. Но таких единицы. Неправильно здесь обобщать под одну гребенку. Даже возьмем среднюю зарплату не во фристайле, а во всем спорте. Дай бог, если 25-30 тысяч рублей есть от региона, и если ты чемпион России — дадут еще 35-40 тысяч от ЦСП. Вот и получается — 60-70 тысяч. Кто-то еще выступает за армию или клуб, они могут доплачивать. Но это кому как повезет.

Скажу так: спортсмен пашет, дом, семью почти не видит. Так что даже те названные 300 тысяч — вполне оправданная сумма.

— Может, это во всем мире фристайлисты не столь богатые? Разве твои коллеги из Канады, США больше получают?

— У них совсем другая система — контракты, клубы, живущие за счет спонсорства. У нас все обеспечивается госбюджетом. На самом деле хорошо, что есть государственная поддержка спорта, но и сами федерации должны находить спонсоров. Но у нас это не так развито, как в Европе или Америке. Кто у нас спонсирует виды спорта? Госкорпорации или мегакомпании. Если кто-то из бизнесменов прочитает это интервью, то пишите, звоните, оставлю номерок! (Смеется.) У меня куча идей, готов к любым предложениям. Я даже не себе хочу, я свое уже заработал. Я хочу развивать спорт, — сказал Ридзик.

Полностью острое интервью Сергея Ридзика читайте на сайте «СЭ».