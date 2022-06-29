Российский призер Пекина назвал спортсменов клоунами

Российский фристайлист, двукратный олимпийский призер Сергей Ридзик в разговоре с «СЭ» озвучил свою точку зрения на взаимодействие спорта и бизнеса.

— А в связи с отстранением вам не обещали их? Ведь многое экономится на зарубежных командировках, сборной.

— Может, нам что-то перепадет из отчислений букмекерских контор. Но я без понятия, нынешняя ситуация скажется на нас, спортсменах. Я не эксперт-экономист, но как гражданин могу сказать: есть санкции, давление, все это бьет по экономике. И если будет стоять вопрос, куда деньги направить, то поддержат другие отрасли, общество, а не спорт. Другое дело, что бизнес надо привлекать для развития спорта. Мы снова упираемся в вопрос развития системы.

— Наверное, это не всегда в случае с большими компаниями... как бы сказать, добровольно.

— Возможно, но мы все понимаем, что спорт — это пропаганда здорового образа жизни общества, инвестиции в социум. Я не говорю, что бизнес нужно принуждать. Но привлекать надо. Может, нужны налоговые послабления, льготы. Как это было перед Сочи. Это дало толчок к развитию. Но спорт — это еще и бизнес, а спортсмены, грубо говоря, клоуны, которые развлекают публику. Мы вас тешим, а вы радуетесь после побед или расстраиваетесь после поражений. Чем раньше спортсмены это поймут, тем легче им будет работать, — сказал Ридзик.

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