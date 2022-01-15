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Сегодня, 00:06

Неслунд и Моберг победили в ски-кроссе на Кубке мира по фристайлу

Евгений Петров
Корреспондент

На этапе Кубка мира в Накиске (Канада) завершились соревнования по ски-кроссу.

У женщин победила шведка Сандра Неслунд. Второе место заняла швейцарка Фанни Смит. На третьей позиции немка Даниэла Майер.

У мужчин победу одержал представитель Швеции Давид Моберг. Вторым стал канадец Кевин Друри. На третьей позиции немец Тобиас Мюллер.

Накиска (Канада)

Кубок мира

Женщины

Ски-кросс

1. Сандра Неслунд (Швеция)

2. Фанни Смит (Швейцария)

3. Даниэла Майер (Германия)

4. Катрин Офнер (Австрия)

5. Ханна Шмид (Канада)

6. Кортни Хоффос (Канада)

Мужчины

Ски-кросс

1. Давид Моберг (Швеция)

2. Кевин Друри (Канада)

3. Тобиас Мюллер (Германия)

4. Эрик Моберг (Швеция)

5. Флориан Вилмсманн (Германия)

6. Жонатан Мидоль (Франция)

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