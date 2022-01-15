Неслунд и Моберг победили в ски-кроссе на Кубке мира по фристайлу
На этапе Кубка мира в Накиске (Канада) завершились соревнования по ски-кроссу.
У женщин победила шведка Сандра Неслунд. Второе место заняла швейцарка Фанни Смит. На третьей позиции немка Даниэла Майер.
У мужчин победу одержал представитель Швеции Давид Моберг. Вторым стал канадец Кевин Друри. На третьей позиции немец Тобиас Мюллер.
Накиска (Канада)
Кубок мира
Женщины
Ски-кросс
1. Сандра Неслунд (Швеция)
2. Фанни Смит (Швейцария)
3. Даниэла Майер (Германия)
4. Катрин Офнер (Австрия)
5. Ханна Шмид (Канада)
6. Кортни Хоффос (Канада)
Мужчины
Ски-кросс
1. Давид Моберг (Швеция)
2. Кевин Друри (Канада)
3. Тобиас Мюллер (Германия)
4. Эрик Моберг (Швеция)
5. Флориан Вилмсманн (Германия)
6. Жонатан Мидоль (Франция)
Новости
28 мар 2021 21:33
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