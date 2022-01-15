Неслунд и Моберг победили в ски-кроссе на Кубке мира по фристайлу

На этапе Кубка мира в Накиске (Канада) завершились соревнования по ски-кроссу. У женщин победила шведка Сандра Неслунд. Второе место заняла швейцарка Фанни Смит. На третьей позиции немка Даниэла Майер. У мужчин победу одержал представитель Швеции Давид Моберг. Вторым стал канадец Кевин Друри. На третьей позиции немец Тобиас Мюллер. Накиска (Канада) Кубок мира Женщины Ски-кросс 1. Сандра Неслунд (Швеция) 2. Фанни Смит (Швейцария) 3. Даниэла Майер (Германия) 4. Катрин Офнер (Австрия) 5. Ханна Шмид (Канада) 6. Кортни Хоффос (Канада) Мужчины Ски-кросс 1. Давид Моберг (Швеция) 2. Кевин Друри (Канада) 3. Тобиас Мюллер (Германия) 4. Эрик Моберг (Швеция) 5. Флориан Вилмсманн (Германия) 6. Жонатан Мидоль (Франция)