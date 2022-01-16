Российские спортсмены не смогли побороться за медали на этапе Кубка мира по фристайлу во Франции
Во французском Фон-Роме-Одейо-Виа прошел этап Кубка мира по фристайлу. Российские спортсмены не смогли побороться за медали или за высокие места.
Фристайл
Фон-Роме-Одейо-Виа (Франция)
Кубок мира
Женщины
Слоупстайл
1. Тесс Ледо (Франция) — 86.46
2. Марин Хэмилл (США) — 73.56
3. Лара Вольф (Австрия) — 66.16
4. Грэйс Хендерсон (США) — 65.25
5. Кокане Кондо (Япония) — 64.75
6. Кэти Саммерхэйс (Великобритания) — 64.36
7. Анастасия Таталина (Россия) — 60.71
9. Ксения Орлова (Россия) — 58.66
Кубок мира
Мужчины
Слоупстайл
1. Андри Раджетли (Швейцария) — 86.36
2. Бен Барклай (Новая Зеландия) — 82.71
3. Эдуард Террьо (Канада) — 81.71
4. Тил Харле (Канада) — 81.46
5. Марк Хендриксон (Канада) — 80.63
6. Фабиан Беш (Швейцария) — 78.73
30. Дмитрий Мулендеев (Россия) — 47.11
Новости
28 мар 2021 21:33
2