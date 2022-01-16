Фристайл
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Фристайл

Сегодня, 17:03

Российские спортсмены не смогли побороться за медали на этапе Кубка мира по фристайлу во Франции

Иван Шитик
Корреспондент

Во французском Фон-Роме-Одейо-Виа прошел этап Кубка мира по фристайлу. Российские спортсмены не смогли побороться за медали или за высокие места.

Фристайл

Фон-Роме-Одейо-Виа (Франция)

Кубок мира

Женщины

Слоупстайл

1. Тесс Ледо (Франция) — 86.46

2. Марин Хэмилл (США) — 73.56

3. Лара Вольф (Австрия) — 66.16

4. Грэйс Хендерсон (США) — 65.25

5. Кокане Кондо (Япония) — 64.75

6. Кэти Саммерхэйс (Великобритания) — 64.36

7. Анастасия Таталина (Россия) — 60.71

9. Ксения Орлова (Россия) — 58.66

Кубок мира

Мужчины

Слоупстайл

1. Андри Раджетли (Швейцария) — 86.36

2. Бен Барклай (Новая Зеландия) — 82.71

3. Эдуард Террьо (Канада) — 81.71

4. Тил Харле (Канада) — 81.46

5. Марк Хендриксон (Канада) — 80.63

6. Фабиан Беш (Швейцария) — 78.73

30. Дмитрий Мулендеев (Россия) — 47.11

0
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Неслунд и Моберг победили в ски-кроссе на Кубке мира по фристайлу
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости