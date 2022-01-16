Российские спортсмены не смогли побороться за медали на этапе Кубка мира по фристайлу во Франции

Во французском Фон-Роме-Одейо-Виа прошел этап Кубка мира по фристайлу. Российские спортсмены не смогли побороться за медали или за высокие места. Фристайл Фон-Роме-Одейо-Виа (Франция) Кубок мира Женщины Слоупстайл 1. Тесс Ледо (Франция) — 86.46 2. Марин Хэмилл (США) — 73.56 3. Лара Вольф (Австрия) — 66.16 4. Грэйс Хендерсон (США) — 65.25 5. Кокане Кондо (Япония) — 64.75 6. Кэти Саммерхэйс (Великобритания) — 64.36 7. Анастасия Таталина (Россия) — 60.71 9. Ксения Орлова (Россия) — 58.66 Кубок мира Мужчины Слоупстайл 1. Андри Раджетли (Швейцария) — 86.36 2. Бен Барклай (Новая Зеландия) — 82.71 3. Эдуард Террьо (Канада) — 81.71 4. Тил Харле (Канада) — 81.46 5. Марк Хендриксон (Канада) — 80.63 6. Фабиан Беш (Швейцария) — 78.73 30. Дмитрий Мулендеев (Россия) — 47.11