Смирнова стала второй в парном могуле на этапе Кубка мира во Франции
18:09
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова заняла второе место в парном могуле на этапе Кубка мира во французском Альп-д'Юэз.
Первое место заняла австралийка Джакара Энтони, победившая Смирнову в финале. Замкунла тройку американка Кай Оуэнс.
У мужчин победу одержал канадец Микаэль Кингсбери. Вторым стал швед Вальтер Вальберг, третье мсето занял японец Икума Хорисима.
Россиянин Артем Шульдяков не смог пробиться в 1/4 финала. Никита Новицкий, Никита Андреев, Михаил Алейников, Андрей Махнев и Вячеслав Новиков не сумели преодолеть квалификацию.
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