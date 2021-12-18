Смирнова стала второй в парном могуле на этапе Кубка мира во Франции

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова заняла второе место в парном могуле на этапе Кубка мира во французском Альп-д'Юэз.

Первое место заняла австралийка Джакара Энтони, победившая Смирнову в финале. Замкунла тройку американка Кай Оуэнс.

У мужчин победу одержал канадец Микаэль Кингсбери. Вторым стал швед Вальтер Вальберг, третье мсето занял японец Икума Хорисима.

Россиянин Артем Шульдяков не смог пробиться в 1/4 финала. Никита Новицкий, Никита Андреев, Михаил Алейников, Андрей Махнев и Вячеслав Новиков не сумели преодолеть квалификацию.