Московский этап Кубка мира по лыжной акробатике перенесен на февраль

Этап Кубка мира по акробатике в Москве, который был запланирован на 25 января, перенесен на 15 февраля, сайте Федерации фристайла России (ФФР).

— Возведение временной инфраструктуры на Воробьевых горах шло в соответствии с графиком, — отметил президент ФФР Алексей Курашов. -

Проблемы были с системой искусственного снегообразования из-за аномально теплой зимы. Но мы отслеживали минусовые температуры и готовили снег, наши специалисты работали на площадке круглосуточно. Несмотря на все усилия, объемы удалось сгенерировать крайне малые.

Совместно с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) нам удалось прийти к соглашению и перенести сроки московского этапа на более поздние даты. К тому же был отменен этап в Грузии, поэтому нам удалось договориться и занять эти даты. Благодаря этому мы сохранили этап Кубка мира в Москве, теперь он пройдет 15 февраля.