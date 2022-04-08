Курашова переизбрали на пост президента Федерации фристайла России

Алексей Курашов переизбран на пост президента Федерации фристайла России (ФФР), информирует ТАСС.

Курашов был единственным кандидатом на выборах, прошедших в пятницу, 8 апреля, на отчетно-выборной конференции ФФР.

Делегаты отчетно-выборной конференции признали хорошей работу президента организации и президиума.

45-летний Курашов возглавляет ФФР с 2016 года. Сборная России на Олимпийских играх в Пекине завоевала три бронзовые медали.