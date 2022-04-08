Фристайл
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Фристайл

Сегодня, 16:32

Курашова переизбрали на пост президента Федерации фристайла России

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Алексей Курашов переизбран на пост президента Федерации фристайла России (ФФР), информирует ТАСС.

Курашов был единственным кандидатом на выборах, прошедших в пятницу, 8 апреля, на отчетно-выборной конференции ФФР.

Делегаты отчетно-выборной конференции признали хорошей работу президента организации и президиума.

45-летний Курашов возглавляет ФФР с 2016 года. Сборная России на Олимпийских играх в Пекине завоевала три бронзовые медали.

Источник: https://tass.ru/sport
Сборная России по фристайлу
0
Читайте также
«Выглядело глуповато». Как Карлсен выиграл самый сумасшедший турнир претендентов
ММА, который мы заслужили. Дана Борисова победила блогершу Диденко в бою с выдранными волосами и дряблым животиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по ски-кроссу Шапюи завершил карьеру
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости