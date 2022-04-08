Курашова переизбрали на пост президента Федерации фристайла России
Алексей Курашов переизбран на пост президента Федерации фристайла России (ФФР), информирует ТАСС.
Курашов был единственным кандидатом на выборах, прошедших в пятницу, 8 апреля, на отчетно-выборной конференции ФФР.
Делегаты отчетно-выборной конференции признали хорошей работу президента организации и президиума.
45-летний Курашов возглавляет ФФР с 2016 года. Сборная России на Олимпийских играх в Пекине завоевала три бронзовые медали.
Источник: https://tass.ru/sport
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