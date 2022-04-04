Олимпийский чемпион Сочи-2014 по ски-кроссу Шапюи завершил карьеру

Французский фристайлист Жан-Фредерик Шапюи объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

33-летний француз становился олимпийским чемпионом в ски-кроссе на играх в Сочи в 2014 году. В 2013 году выиграл чемпионат мира в той же дисциплине.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине спортсмен занял 20-е место.

До 2010 года Шапюи выступал в горнолыжном спорте за Швейцарию.