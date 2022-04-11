Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на открытое письмо Анастасии Таталиной министру спорта РФ Олегу Матыцину.

«Мне кажется, что такие письма нужно писать не в министерство спорта, а в прокуратуру. Если она считает, что кто-то повел себя по-хамски и так далее, пожалуйста, это уголовная статья. Поэтому, чтобы понимать что и как, должно пройти разбирательство. Есть следствие и суд. Если было домогательство и все прочее, то нужно писать заявление в компетентные органы. Попутно, наверное, если Министерство спорта РФ окажет содействие, то будет хорошо, так как Настя — прекрасная спортсменка, а личности спорта нужно защищать», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее чемпионка мира по фристайлу обратилась с открытом письмом к министру спорта РФ, где рассказала про давление со стороны Федерации фристайла России, в том числе в финансовом плане.