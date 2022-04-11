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Сегодня, 14:06

В Федерации фристайла России отреагировали на обвинения в домогательствах и оскорблениях в адрес Таталиной

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент федерации фристайла России Алексей Курашов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление мамы Анастасии Таталиной о домогательствах и оскорблениях спортсменки со стороны тренеров.

«Для нас это выглядит крайне оскорбительно. Все, что изложено — не соответствует действительности. Если у Насти есть факты, пусть она их представит. Эта ложь просто недостойна. Это лицемерие вызывает вопросы. Нам не понятно, почему она решила выступить в такой форме. К Насте всегда было особое отношение. К ней шли навстречу по многим вопросам. Ее родители всегда участвовали в процессе подготовки. Я регулярно встречался с ними за последние годы подготовки.

Настораживает что стоит за этим, для чего необходимо и какая цель у этих лживых и показательных обвинений. Это все ложь. Надо детально разбираться в этом. Нередко были нарушения спортивной дисциплины. Со стороны Насти и ее родителей периодически были провокационные предложения, которые мы даже не выносили на уровень разбирательства. Это делалось, чтобы спокойно закончить Олимпийский цикл. Но теперь она решила поступить так. Будем разбираться", — сказал Курашов «СЭ».

Ранее Анастасия Таталина обвинила федерацию фристайла России в том, что ей объявили бойкот прямо перед Олимпиадой-2022, а также требовали с нее 50% призовых посел чемпионата мира в 2021 году.

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