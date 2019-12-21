Гуанпу победил в дисциплине акробатика на этапе Кубка мира в Китае

Представитель Китая Ци Гуанпу победил в дисциплине акробатика на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае.

Россиянин Павел Кротов стал восьмым, Максим Буров финишировал девятым, Илья Буров — 11-м.

Фристайл

Шимао Лотус Маунтин (Китай)

Кубок мира

Мужчины

Акробатика

1. Ци Гуанпу (Китай)

2. Цзя Цзунян (Китай)

3. Ноэ Рот (Швейцария)

4. Максим Густик (Белоруссия)

5. У Шуди (Китай)

6. Ян Лунсяо (Китай)

8. Павел Кротов (Россия)

9. Максим Буров (Россия)

11. Илья Буров (Россия)