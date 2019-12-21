Гуанпу победил в дисциплине акробатика на этапе Кубка мира в Китае
14:56
Представитель Китая Ци Гуанпу победил в дисциплине акробатика на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае.
Россиянин Павел Кротов стал восьмым, Максим Буров финишировал девятым, Илья Буров — 11-м.
Фристайл
Шимао Лотус Маунтин (Китай)
Кубок мира
Мужчины
Акробатика
1. Ци Гуанпу (Китай)
2. Цзя Цзунян (Китай)
3. Ноэ Рот (Швейцария)
4. Максим Густик (Белоруссия)
5. У Шуди (Китай)
6. Ян Лунсяо (Китай)
8. Павел Кротов (Россия)
9. Максим Буров (Россия)
11. Илья Буров (Россия)
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