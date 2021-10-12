«У Дзюбы есть футбольные качества, которых больше нет ни у кого в стране. Но будет ли он петь в раздевалке «Валеру»?» Интервью Черданцева

Комментатор Георгий Черданцев — о победе сборной России над Словенией

Не стоит говорить о качестве игры сборной. Мы на 37-м месте в рейтинге

— В целом получили удовольствие от игры сборной России в Мариборе или остались какие-то вопросы?

— Да у меня вопросов, собственно говоря, не было с самого начала. Я вообще не очень понимаю, почему меня записали в критики этой сборной. Речь просто шла о первых наблюдениях. После пятилетнего цикла национальной команды при Черчесове пришел новый тренерский штаб, и, естественно, с ним связывались определенные ожидания.

— Какие?

— В первую очередь они касались эмоций и настроения. Потому что мне казалось, что проблема сборной Черчесова на Евро заключалась в том, что она выглядела какой-то выхолощенной, не хватало огня. Вот я и переживал, что и при Карпине не увидел нового вдохновения в первых встречах. Меня это расстраивало.

— Зато в Мариборе были эмоции.

— Да, конечно! Я увидел уверенность, спокойствие, правильный командный дух.

— А как вам тогда качество игры?

— Мне кажется, этот вопрос вообще нужно снять с повестки дня.

— Почему?

— Да потому что мы на 37-м месте в рейтинге ФИФА, 17-м — в рейтинге Лиги наций. Ну давайте мы все-таки будем ходить по земле. Я в данном случае говорю в том числе и про себя. К сборной Черчесова тоже нередко были претензии — мол, футбол не тот, хочется праздника. Карпин поначалу сам озвучил идеи про смелый футбол. Но мы в конце концов все равно возвращаемся к игре на результат. У национальной команды нет в этом плане права на ошибку.

— Но сборную справедливо критиковали за матч со словаками?

— Не скрою, я тоже охнул, когда на поле вышел Чистяков и мы перестроились на игру в три центральных: где, как говорится, смелый футбол? Но сейчас давайте посмотрим на турнирную таблицу. Мы на первом месте, на два очка опережаем Хорватию. На мой взгляд, для сборной сам факт попадания на чемпионат мира гораздо важнее качества игры. Просто надо играть на больших турнирах. Как туда пробиться? Да хоть на телеге скрипучей въехать, но быть там!

Объективно, когда тренер получает игроков из клубов на несколько дней, что он кардинально может поменять в плане футбола, «физики»? Карпин же сам сказал, что успел провести лишь одно теоретическое занятие между матчами со словаками и словенцами. Поэтому просто смешно говорить о какой-то постановке игры.

В общем, давайте радоваться результату и настроению, которое сборная подарила людям. Я сейчас посмотрел рейтинги вчерашнего матча. Они просто космические! Давно таких цифр не видел. То есть народ ликует — что может быть лучше? Все остальное уже для футбольных гиков.

Пока мы не играли с топовой сборной. Хорваты сейчас не те

— Но вы же вряд ли предполагали, что команда Карпина так преобразится за три дня после игры со Словакией?

— Не скрою, удивлен. Это парадокс. Пока не нашел ответа на этот вопрос. Видимо, накапливается в сборной какая-то положительная энергия. Команда же собралась не в первый раз. Коллектив складывается не за один день. Видимо, все предыдущие тренировки начиная с сентября месяца, все то время, которое сборники провели вместе, в итоге дали вот такой положительный результат. Во всяком случае на данный момент.

— Чем эта сборная Карпина принципиально отличается от команды Черчесова?

— Слушайте, мы всегда спотыкаемся, когда отталкиваемся от результата и эмоций. В случае победы сразу начинаем искать позитивные вещи, моменты, новшества. Прессинг и все такое.

Но я опять же вернусь к тому, что сейчас прежде всего важно итоговое место в группе. Надо было со словаками перейти на схему с тремя центральными — Карпин перешел. Надо было вчера в определенный момент закрыться против словенцев — он закрылся. Черчесов тоже ведь играл на результат. Надо отталкиваться от уровня соперников. Да, удалось победить очень крепкую Словакию. Но мы пока, надо признать, еще не встречались с топовыми сборными при Карпине. Хорваты еще не набрали оптимальную форму, они сейчас явно не в порядке. Поэтому пока не стоит делать далекоидущие выводы по Мальте, Кипру, Словении. Да это и несправедливо по отношению к тренерскому штабу, у которого нет месяца для подготовки, чтобы подвести всех футболистов под один знаменатель.

Главное, что мы увидели вчера, — победную раздевалку после игры. Песня «Валера», единение существенно обновленной команды. Вот это действительно здорово! Болельщики принимают этого тренера — плюс есть первое место в группе. Чего еще хотеть?

Капитан? У Джикии безупречная репутация

— Однако история с капитанством в сборной вам явно не по душе?

— Я в этом смысле ретроград. Это пока единственный вопрос, который у меня возникает к сборной. Считаю, что к капитанству в национальной команде нужно относиться серьезнее.

Помню, когда учился в школе, у нас были дежурные по столовой. Мы носили зеленые повязки, которые потом передавались следующим ребятам. И так далее. То есть дежурные менялись каждый день. Но здесь все-таки речь идет о первой команде страны. Капитан в ней — особая фигура. Вспомните, кто раньше носил повязку. Нетто, Чивадзе, Дасаев, Онопко. Фигуры! Это большая честь — быть капитаном. Может быть, Карпин еще ищет подходящую кандидатуру, но тем не менее выглядит это не совсем правильно. В любой стае должен быть вожак с отличительным знаком. А то мы можем так договориться до того, какая разница, кто знаменосец нашей команды на Олимпиаде.

— Кто тянет на роль вожака в этой сборной?

— Нам сложно об этом судить со стороны. Но, допустим, тот же Джикия уже несколько сезонов капитанит в одной из самых популярных команд страны, к которой приковано внимание большого числа людей. Кроме того, у Георгия абсолютно безупречная репутация. Не было у него в карьере каких-то таких моментов. Поэтому почему бы не он?

— Как вам пара центральных защитников Джикия — Дивеев?

— Карпин принял команду в довольно непростой момент, и уже, на мой взгляд сделана одна важная вещь. В моем представлении сформировался наконец новый треугольник.

— Это вы о чем?

— Раньше все думали, что же будет, когда закончат Акинфеев, Игнашевич и Березуцкий. А теперь сформировалась новое трио — Сафонов, Дивеев, Джикия. Связка этих защитников образовалась еще при Черчесове, но Карпин не стал ничего менять, разрушать ее. А теперь в ворота еще и встал Сафонов. На мой взгляд, мы теперь получили первого номера на долгие годы. То есть это наследие Карпина должно в любом случае остаться.

Не стоило включать Дзюбу в расширенный список

— Как вам Смолов в роли основного форварда?

— Пока мы видим, что забивают защитники, а в матче со Словакией случился автогол. Поэтому, конечно, в атакующей группе нам надо прибавлять.

— Что теперь Карпину делать с Дзюбой? С одной стороны, впереди важнейший матч с хорватами, а мы видим, что забивают у нас не форварды. Но с другой, Артем, по мнению многих, сейчас подвел национальную команду, не бился вместе с остальными против Словакии и Словении...

— Я не знаю всех тонкостей во взаимоотношениях Карпина и Дзюбы. Мне кажется, что его не стоило включать в расширенный список.

— Вот как?

— Да. На мой взгляд, с точки зрения формы с сентября по октябрь у Дзюбы, по идее, ничего не поменялось. То есть если ты не позвал его тогда, то, наверное, нужно уже перевернуть страницу и двигаться дальше. Но тренер все равно становится заложником результата. Сейчас у тебя первое место в группе, и завтра все забудут о качестве игры.

— Но мы еще не заняли итоговое первое место. Нам в теории светят очень непростые стыки.

— Согласен. С оценками важно быть сдержанными. Пока нам ничего никто не гарантировал. Вдруг мы, не дай бог, проиграем хорватам и попадем в стыках на условную Швецию? И что тогда? Можно так влипнуть... У меня еще такое ощущение, что не все знают регламент этого стыкового турнира. Там же не один матч, а полуфинал, финал... И неясно еще, где ты будешь играть — дома или на выезде.

Так что ничего не решено. Но мне очень понравилось настроение, атмосфера в сборной, по которой я соскучился! Эмоции, горящие глаза! И уже от этого можно отталкиваться. А там, как говорится, поживем — увидим.

— Четыре очка в матчах с Кипром и Хорватией — реальный расклад.

— Возможно, хорваты уже не так мощны. Но в то же время ноябрь для нас всегда был сложнейшим месяцем в истории. Еще накопится усталость от чемпионата России, еврокубков... Так что предстоит тяжелейший поединок.

— И все-таки увидим ли мы Дзюбу в сборной Карпина?

— У меня нет однозначного ответа. Дзюба, на мой взгляд, полезный футболист в любом качестве и любом состоянии. Так, как он цепляется за мячи, у нас больше никто не умеет. Не забывайте, что у нас еще и низкорослая команда. Да, есть Дивеев, но того же Джикию великаном не назовешь. Так что сборной не хватает габаритных форвардов, которые могут вести борьбу, продавливать защитников. Функционал нападающего — это же не только голы забивать. На мой взгляд, Дзюба — игрок с теми качествами, которых больше ни у кого нет в этой стране. Тем более сейчас он уже набрал хорошую форму.

— Значит, нужно звать?

— Карпин и Дзюба — взрослые люди. Они сами разберутся. Я бы ответил так. Дзюба, конечно, не помешал бы этой сборной. Правда, возникает другой вопрос.

— Какой?

— Помните, Черчесов не вызывал Денисова, который по игровым качествам должен был быть в команде. Но тренер объяснял свое решение тем, что ему очень важна атмосфера в коллективе. Не всякий игрок вписывается в этот микроклимат. Мы же не знаем, что думает на этот счет сейчас Валерий Карпин. Может быть, Дзюба в его коллектив не вписывается? Может быть, там сложилась сейчас такая банда, которая так здорово празднует победу в раздевалке. А будет ли Дзюба так же петь: «Валера, Валера»?

— Интересный вопрос.

— Вот и я не знаю на него ответа. Это всегда такой тонкий момент, когда речь идет о коллективе. А не нарушатся ли образовавшиеся связи? Впишется ли Дзюба в новую раздевалку? Не знаю. А когда речь идет о важнейшем матче, мелочей здесь быть не может!

— А вы не думаете, что Карпин просто не простит Дзюбу за отказ приезжать сейчас в сборную?

— Послушайте, когда на кону стоит путевка на чемпионат мира, все личные мотивы должны отойти на второй план. В конце концов есть руководство РФС, которое может как-то все урегулировать, если посчитает это необходимым.