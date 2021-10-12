Карпин и Сутормин переписывают капитанские рекорды сборной

В одном из первых интервью после назначения главным тренером Валерий Карпин заявил, что в сборной России не будет постоянного капитана. В первых пяти матчах специалист не отступился от своих слов, отдав повязку пяти разным футболистам. Как результат, на поле сборную выводили уже имевшие опыт капитанства Георгий Джикия и Федор Смолов, давно вызывающиеся Далер Кузяев и Дмитрий Баринов, а также Алексей Сутормин, чей дебют пришелся на игру со Словакией.

Капитаны сборной России при Валерии Карпине.

По количеству задействованных капитанов Карпин уже превзошел рекордсмена по матчам во главе сборной Олега Романцева, который отдавал повязку всего четверым футболистам — Виктору Онопко, Юрию Никифорову, Игорю Чугайнову и... Валерию Карпину. По пять капитанов назначали Павел Садырин, Валерий Газзаев и Анатолий Бышовец. Причем последний работал со сборной всего в шести встречах и дважды проявил особое доверие только к Онопко. Рекорд делят Гус Хиддинк и Станислав Черчесов, за время работы которых у национальной команды было по шесть капитанов.

Количество капитанов у главных тренеров сборной России.

Назначив Сутормина, Карпин вряд ли знал, что в матче со Словенией случится повторение сразу двух рекордов сборной. Во-первых, 27-летний хавбек стал восьмым зенитовцем, вышедшим на поле с повязкой на руке. До него подобной чести удостаивались Андрей Аршавин, Игорь Семшов, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Роман Широков, Артем Дзюба и Далер Кузяев. Столько же капитанов представляли «Спартак», семь — ЦСКА. Во-вторых, по числу капитанских матчей своих игроков «Зенит» (60) сравнялся с испанским «Овьедо», легендой которого в 1990-х успел стать Виктор Онопко. ЦСКА (46) и «Спартак» (41) существенно отстают от дуэта лидеров (временного, вряд ли в ближайшие годы российские сборники окажутся в Астурии). Пятерку замыкает лондонский «Арсенал», помимо которого в топ-10 представлены еще два больших европейских клуба — «Челси» и «Интер».

Команды, игроки которых чаще всего капитанили в матчах сборной России.

Наконец, Сутормин легко побил рекорд Андрея Тихонова по времени самого раннего капитанства. Зенитовец примерил повязку уже во второй игре за сборную, Тихонов исторического выхода дождался в седьмом матче, Онопко и Баринов — в девятых, Бородюк, Семак и Лоськов — в десятых.