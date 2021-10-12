Идеальный октябрь Карпина: без Дзюбы и десятка травмированных, но с 6 очками и на первом месте!

Россия одержала ключевую победу в отборочном цикле ЧМ-2022 — над Словенией (2:1) в Мариборе.

О таком октябрьском раскладе можно было только мечтать! Закончил со сборной Фернандес, психанул Дзюба, получил повреждения десяток ведущих футболистов, включая главного креативщика национальной команды — Головина. Вроде бы впору схватиться за голову, но наши бились как львы и выжали из ситуации максимум. Браво!

А каким вышел первый тайм в Мариборе! Лучший под руководством Валерия Карпина. Душа пела и плясала. Если после Словакии за качество игры россиян хоронили заживо, то встреча в Словении показала — живы курилки! И комбинировать способны, и голевые моменты создавать, и по владению мячом превосходить соперника.

Забивать должны были в самом дебюте. Сначала Смолову в моменте, когда форвард вроде бы заработал пенальти, не хватило полшага назад из офсайда, потом Фомин из выгоднейшей позиции запустил мяч выше ворот. Это я к тому, что преимущество в два гола вовсе не случайно: наши действительно здорово напрягали Облака, заставляя одного из лучших (если не абсолютно лучшего сейчас) голкипера ошибаться.

Совсем уж феерией это не назвать, но и качество поля не позволяло четко разыгрывать комбинации низом. Если сделать скидку на это, то первые 32 минуты вышли идеальными. Венчал их сумасшедший результативный удар Джикии через себя — прямо для футбольного музея.

БИСИКЛЕТА от Джикии — лучшее, что ты сегодня мог увидеть ???



Так не всякий нападающий забьет, а Георгий исполнил просто идеально ?



Уходим на перерыв при счете 1:2 pic.twitter.com/cw4AzdMpBH — Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2021

Многие, и я в том числе, давно ждали в стартовом составе Фомина, однако что Станислав Черчесов, что Карпин отказывали динамовцу в доверии. Что ж, вопросы к тренерам, почему не доверяли раньше, не отпали. Умный полузащитник до перерыва сделал многое, чтобы стабилизировать игру в центре, уменьшить разрыв между линиями, наладить контроль над мячом. Да и голевую на Дивеева сделал.

Идеальный розыгрыш стандарта от наших парней ??



Фомин навесил четко на Дивеева, и Игорь открыл счет ? pic.twitter.com/yp9thTgx5u — Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2021

Справедливости ради стоит заметить, что у Словении нет столько представителей серии А, АПЛ и бундеслиги, сколько у Словакии, так что бояться соперника было нечего. Из полевых футболистов единственная звезда в стартовом составе — Иличич. Он-то и начал голевую атаку пасом в штрафную и закончил четким ударом в угол, вернув свою команду в дело. Мастер, что тут говорить.

Но при этом возникало четкое ощущение, что если партнер Миранчука по «Аталанте» не придумает второй мяч хозяев, то этого не сделает никто. Так и случилось: Иличич, конечно, прилично нагнетал, но российская оборона справилась.

В пяти матчах под руководством Карпина у сборной вообще всего один пропущенный мяч. Отличный показатель!

А вот хорваты в параллельной встрече не смогли дожать словаков и пропустили нас на чистое первое место.

Теперь нужно закрепить все это в ноябре!