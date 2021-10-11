Ничья Хорватии — суперудачный результат для России. Теперь команде Карпина хватит ничьей с фаворитом, чтобы поехать на ЧМ
После матчей Кипр — Мальта (2:2), Словения — Россия (1:2) и Хорватия — Словакия (2:2) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Россия
|
8
|
6
|
1
|
1
|
13-5
|
19
|
2
|
Хорватия
|
8
|
5
|
2
|
1
|
13-3
|
17
|
3
|
Словакия
|
8
|
2
|
4
|
2
|
9-9
|
10
|
4
|
Словения
|
8
|
3
|
1
|
4
|
9-9
|
9
|
5
|
Мальта
|
8
|
1
|
2
|
5
|
8-17
|
5
|
6
|
Кипр
|
8
|
1
|
2
|
5
|
3-13
|
5
Оставшиеся матчи:
11 ноября — Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения;
14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.
Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.
И Хорватия, и Россия обеспечили попадание в топ-2 группы, Словения и Словакия потеряли шансы поехать в Катар.
Этот игровой день сложился суперудачно для России: помимо собственной победы, еще и хорваты неожиданно потеряли очки. Это прилично улучшает наш расклад за два тура до конца отбора.
Очевидно, что и россияне, и хорваты в следующем туре должны брать три очка. Любой другой результат в матчах с Кипром и Мальтой станет сенсацией.
Поэтому, скорее всего, перед последним туром преимущество России над Хорватией останется прежним — в два очка. И нашей сборной окажется достаточно ничьей, чтобы удержаться на первом месте в группе и выйти на ЧМ-2022. Если победят хорваты — команда Валерия Карпина опустится на второе место и сыграет в стыках.
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