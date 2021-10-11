Футбол
Чемпионат мира-2022
Фото
Таблицы Календарь Новости Статьи Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Ничья Хорватии — суперудачный результат для России. Теперь команде Карпина хватит ничьей с фаворитом, чтобы поехать на ЧМ

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
-
11 октября, 23:55

Статья опубликована в газете под заголовком: «Теперь России хватит ничьей в Сплите»

№ 8544, от 12.10.2021

Cборная России перед матчем отбора ЧМ-2022 со Словенией. Фото Reuters
Cборная России перед матчем отбора ЧМ-2022 со Словенией. Фото Reuters
Теги:
Сегодняшние результаты могут стать решающими.
Словения — Россия

После матчей Кипр — Мальта (2:2), Словения — Россия (1:2) и Хорватия — Словакия (2:2) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

И

В

Н

П

М

О

1

Россия

8

6

1

1

13-5

19

2

Хорватия

8

5

2

1

13-3

17

3

Словакия

8

2

4

2

9-9

10

4

Словения

8

3

1

4

9-9

9

5

Мальта

8

1

2

5

8-17

5

6

Кипр

8

1

2

5

3-13

5

Оставшиеся матчи:
11 ноября — Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения;
14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

Радость россиян после гола в&nbsp;матче со&nbsp;Словенией в&nbsp;Мариборе. Россия в Мариборе: скидка Дивеева, гол Джикии через себя и лидерство в группе

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

И Хорватия, и Россия обеспечили попадание в топ-2 группы, Словения и Словакия потеряли шансы поехать в Катар.

Этот игровой день сложился суперудачно для России: помимо собственной победы, еще и хорваты неожиданно потеряли очки. Это прилично улучшает наш расклад за два тура до конца отбора.

11&nbsp;октября. Марибор. Словения&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:2. Россия совсем рядом с ЧМ-2022. В Мариборе был лучший матч при Валерии Карпине

Очевидно, что и россияне, и хорваты в следующем туре должны брать три очка. Любой другой результат в матчах с Кипром и Мальтой станет сенсацией.

Поэтому, скорее всего, перед последним туром преимущество России над Хорватией останется прежним — в два очка. И нашей сборной окажется достаточно ничьей, чтобы удержаться на первом месте в группе и выйти на ЧМ-2022. Если победят хорваты — команда Валерия Карпина опустится на второе место и сыграет в стыках.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Отдел футбола «СЭ» все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
39
212
Предыдущая статья Следующая статья
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры