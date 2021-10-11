Сегодняшние результаты могут стать решающими.

После матчей Кипр — Мальта (2:2), Словения — Россия (1:2) и Хорватия — Словакия (2:2) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

И В Н П М О 1 Россия 8 6 1 1 13-5 19 2 Хорватия 8 5 2 1 13-3 17 3 Словакия 8 2 4 2 9-9 10 4 Словения 8 3 1 4 9-9 9 5 Мальта 8 1 2 5 8-17 5 6 Кипр 8 1 2 5 3-13 5

Оставшиеся матчи:

11 ноября — Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения;

14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

И Хорватия, и Россия обеспечили попадание в топ-2 группы, Словения и Словакия потеряли шансы поехать в Катар.

Этот игровой день сложился суперудачно для России: помимо собственной победы, еще и хорваты неожиданно потеряли очки. Это прилично улучшает наш расклад за два тура до конца отбора.

Очевидно, что и россияне, и хорваты в следующем туре должны брать три очка. Любой другой результат в матчах с Кипром и Мальтой станет сенсацией.

Поэтому, скорее всего, перед последним туром преимущество России над Хорватией останется прежним — в два очка. И нашей сборной окажется достаточно ничьей, чтобы удержаться на первом месте в группе и выйти на ЧМ-2022. Если победят хорваты — команда Валерия Карпина опустится на второе место и сыграет в стыках.