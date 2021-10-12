Дзюба мог стать героем, а стал изгоем. В сборной Карпина его теперь представить невозможно

Форвард выступил в роли Мальчиша-Плохиша

После побед сборной России над Словакией и Словенией остался в нашем футболе и один проигравший. Артем Дзюба, который манкировал возможностью поехать на важнейшие отборочные матчи под выдуманным предлогом.

У Дзюбы было все, чтобы стать героем. И он им почти стал на ЧМ-2018. У форварда есть харизма и чувство юмора, умение красиво сформулировать мысли и сказать правильные слова. По российским меркам он топ-футболист — к окончанию карьеры наверняка станет лучшим бомбардиром в истории России. Судя по милым видео, легко находит общий язык с детьми. Классно заводит партнеров на решающий бой, а потом называет их «мои львы».

Но все эти плюсы, к сожалению, перечеркивает пара минусов. Отсутствие чувства такта и хорошего воспитания, о чем рассказывают многие футболисты в приватных беседах. А также болезненная обидчивость.

Отсюда конфликт с тем же Быстровым и изгнание в свое время из «Спартака», измена, ставшая достоянием прессы, и прочие моменты. Отсюда противостояние с фанатами, которые часто не правы по форме, но при этом всегда тонко чувствуют, кто действительно герой, а кто притворяется. Поэтому, скажем, Семаку простили переход в «Зенит», а Дзюбе — нет.

Но основная масса болельщиков далека от этих разборок, от нелицеприятных скандирований с трибун и прочего. И в их глазах Дзюба до последнего оставался положительным героем из счастливых дней ЧМ-2018. Однако он все перечеркнул решением отказаться от поездки в сборную.

Тут ведь тоже можно было поступить хотя бы честно. Сказать, мол, для качественного футбола мне необходим внутренний комфорт, который из-за конфликта с Карпиным я в сборной получить не смогу. Знаю, что тренер будет подтрунивать надо мной, говорить, что клоун теперь он, я не смогу сдержаться, это отравит атмосферу в коллективе, повредит сборной.

Но обиженный Дзюба придумал ерунду с набором формы и сделал себя изгоем. Этаким Мальчишом-Плохишом с банкой варенья в тот момент, когда остальные мальчиши сражались на передовой. Нет, Дзюба, конечно, не взрывал боеприпасов наших, как это сделал Плохиш, но и не помог, когда помощь была так нужна. Отсиделся в тылу.

«Я бы с таким в разведку не пошел» — одно из самых обидных определений во времена моего детства. И я лично после этой истории с отказом не могу представить, как Дзюба спокойно вернется в команду, которая без него билась со Словакией и Словенией за себя и за тех травмированных парней. Даже без учета конфликта с тренером это будет противоестественно. Когда хочу, тогда приезжаю — не вариант. Или твердое «да», или твердое «нет», как у Акинфеева и Фернандеса.

«В сборной играют те, кто этого хочет», — логично отмечал Карпин. О своем желании выступать за сборную России Дзюба красноречиво сказал своим отказом.