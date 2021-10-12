Карпин заткнул всех хейтеров. И окончательно избавился от зависимости от Дзюбы

За эту сборную России снова хочется болеть!

Вы тоже заметили, как быстро мы стали требовать от сборной не просто топ-результатов, но и захватывающей игры — и разносить команду, если не выполняется хотя бы одно условие? Понятно, что Карпин сам подставился обещаниями про смелый футбол, но таких претензий после победных матчей, кажется, не предъявляет даже Галицкий в «Краснодаре».

Первую же победу (над Кипром) накрыло цунами хейта. 2:0 с Мальтой тоже никого не впечатлили. А после Словакии сборную разносили так, будто мы только что завалили квалификацию, а не победили полурезервным составом. Представляю, как обалдели словаки: мало того, что проиграли одной из худших команд Евро-2020, так там еще и остались недовольны.

Нужно признать, что в имиджевом плане Карпин образцово отработал каждый негатив: не срывался перед камерами, взял ответственность за результат («Такая игра — полностью моя вина, это я не так донес, не так объяснил») и ни слова не сказал про травмы. А после победы над Словенией, наоборот, просил хвалить только футболистов: «В Казани моя вина, а здесь выиграли — это заслуга игроков. Сказал им: «Идиот — я. Это был не ваш уровень». Сегодня они показали уровень сборной».

Такой подход реально подкупает, учитывая, что нам есть с чем сравнивать. Из Марибора сборная уезжает с хитом «Валера! Валера!» в раздевалке, забыв про штабных офицеров, полевых командиров и токсичность.

ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СОГЛАСОВАНА С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ. ДИНАМИКИ НА МАКСИМУМ ? pic.twitter.com/X4TcjnT1N9 — Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2021

Хотя уверенности в том, что мы зацепим хотя бы ничью в Мариборе, до матча не было ни у кого. Не то чтобы Словения — великий соперник, но мы проигрывали на «Людскиврт» с праймовыми Аршавиным и Павлюченко, Денисовым и Березуцким, Игнашевичем и Жирковым, Акинфеевым и Семаком. А теперь приехали с составом, в котором Дивеева (кто-нибудь помнит, какая это травма по счету?) меняет неопытный Осипенко — и вообще не выпадает. Фомин надевает майку сборной в третий раз и становится одним из лучших на поле (ассист + пас без касания во втором голе). Капитанскую повязку получает Сутормин — с трансферной стоимостью в 50 тысяч рублей и на третий день после дебюта. А Джикия вколачивает через себя после пятки Смолова, чей фингал еще в Казани сравнивали с мачтой освещения. Наконец, шансы на попадание в Катар в прямом эфире скромно анализирует Кузяев, который всю игру поправлял защитную маску, а на интервью пришел с отеками под обоими глазами и рассечением на брови.

Два года назад Виктор Гончаренко просил судей сделать лицо попроще — но кажется, сейчас это произошло с лицом сборной России. Стоило провалиться в пропасть и коснуться дна, сбросить настройки до заводского состояния, чтобы заиграть так, что команда начала снова вызывать эмоции: без оборонительных 5-4-1 с первой минуты, хронической опаски каждого соперника и тотального отторжения критики. Зато с диким фартом (спасибо Шкриньяру за автогол и всей Словакии за 2:2 с хорватами), стабильными результатами и игровыми принципами, построенными на раскованности, прессинге и тактике, не подвязанной к габаритам Дзюбы.

Удивительно, как быстро Карпин захлопнул проблему с Артемом, хотя ничего для этого не сделал — просто включил его в расширенный список, доказав, что сборная реально открыта для любого; и дождался, пока Дзюба сам все испортит.

Интересно, изменились ли теперь его планы? Набрал ли он оптимальную форму? И не растеряет ли ее до ноября? Впереди два определяющих матча отбора, а с учетом автоматической пролонгации контракта Карпина есть вероятность как минимум пролететь мимо чемпионата мира. Как максимум — закончить со сборной.

И если до вчерашнего дня Дзюба был в выигрышной позиции, когда нужно было просто дождаться нового тренера и вернуться королем, то теперь расклады поменялись. Если Артем все еще хочет в сборную, придется объяснить, что это было, и надеяться, что Карпин даст второй шанс. Хотя на это ровно ноль гарантий.

Валере хватило двух месяцев, чтобы доказать: его сборная вообще ни от кого не зависит. Включая форварда, который мог выйти на первое место в списке бомбардиров сборной. Но выбрал просмотр матчей на диване.