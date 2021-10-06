И нет самого результативного форварда.

Наша национальная команда подходит к ключевым матчам отбора на чемпионат мира с максимально странной обоймой: из футболистов, которые точно не выйдут на поле против Словакии и Словении, можно собрать отдельную команду. И она вряд ли слабее основы, которая сыграет в Казани и Мариборе.

Шунин — Петров, Магкеев, Караваев — Фернандес, Зобнин, Головин, Самошников — Черышев, Ионов — Дзюба. Карпин лишился топ-исполнителей именно в тот момент, когда решается его судьба, а сборная генерирует планы на ближайшее лето, рискуя пролететь мимо поездки в Катар.

У всех ровно ноль вопросов к травмированным. Понятна позиция Фернандеса, который хочет элементарно сохранить здоровье (получив бутсой по лицу в Нижнем в 9-м туре РПЛ в составе ЦСКА, Марио наверняка убедился, что правильно завязал с национальном командой). Главное, что хочется понять: чего добился Дзюба, отказавшись от вызова в самый ответственный момент?

Его позиция изначально выглядела странно, а все аргументы аннулировались за две недели. В сентябре Артем дважды забил «Рубину», вонзил «Крыльям» и «Сочи» — причем южанам в меньшинстве. А до этого набрал три ассиста и в итоге признан лучшим игроком месяца по версии РПЛ. Казалось бы, кризис позади, но в сборной Дзюбы все равно не будет. Потому что «форма неоптимальная».

Эти слова никак не сочетались с дублем в Казани, а теперь просто вызывают недоумение: Артем не мог не понимать, что до заезда в Новогорск оставалась куча времени, чтобы набрать кондиции и выйти на пик. Что в итоге и произошло.

Вместо этого форвард еще в Казани огрызнулся на обычный вопрос о попадании в расширенный список:

— Вдохновился ли новостью от Карпина? Без комментариев.

— Почему?

— Вы уже начали не очень.

А в конце сентября развил мысль и допустил, что может вообще закончить с национальной командой.

— Пока не знаю, поставлена ли точка, — говорил игрок после победы над «Крыльями» в эфире «Матч Премьер». — Пока двоеточие точно. Набираем постепенно форму, будем продолжать так же.

Сомнений в том, что Дзюба отказывал не сборной, а персонально Карпину, хватало изначально. Но теперь ситуация максимально прозрачна: команда с аномальным числом травм и новым тренером проведет решающие встречи без самого результативного нападающего прямо сейчас. И все это из-за того, что сам игрок скромно оценивает свои возможности и якобы боится навредить.

Уникальная история, которая, конечно, не имеет ничего общего с реальностью. И главное — не имеет аналогичных примеров. Условный Криштиану прошлой осенью прорывался в сборную через «пузырь», нарушая коронавирусный протокол, — лишь бы сыграть в майке Португалии. Роберт Левандовски, по рассказам Мацея Рыбуса, всю жизнь выступал за сборную Польши, практически не тренируясь: из-за убийственного графика в «Баварии» суперфорвард максимум успевает восстановиться и выйти на предыгровые занятия. Дзюба и сам всю жизнь приезжал в национальную команду в любом состоянии и бился за место в составе, но с неудобным тренером (которому лично сообщал, что готов к вызову) передумал в решающий момент.

Не то чтобы его отсутствие — главная проблема. Но у Смолова в шести играх — ноль результативных действий. Заболотный сверкнул лишь в дерби (гол + удаление). А делать ставку на Агаларова не станет, без сомнений, сам Карпин.

Дзюба пытался соскочить бесследно, но теперь должен понимать: если сборная завалит квалификацию и не попадет на ЧМ-2022, лавина ненависти накроет всех. Включая Артема.