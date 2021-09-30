«Карпин не злопамятный. Но я бы после отказа не взял Дзюбу в сборную». Мнение Романцева

Рубрика «Спросите у Романцева»

«Спартак», Карпин, сборная, Дзюба... Именно они оказались в центре внимания первого футбольного месяца осени. Что, кстати, и подтверждает новое ассорти вопросов, пришедших в конце сентября в редакцию «СЭ» на имя Романцева. И большинство из них небезразличны и самому Олегу Ивановичу. Ведь в тренерской жизни ему уже приходилось сталкиваться с тем, что волнует его нынешних корреспондентов. Это чувствуется и по ответам уважаемого тренера. На одни он отвечает легко, с юмором. На другие — не спеша, подбирая слова, словно заставляя себя говорить о том, что ему не слишком приятно.

Ну а самым легким из всех, словно для разминки, оказался первый.

«Старостин забыл, как «Спартак» играл в черных трусах»

Spartak Moscow: Как ваше здоровье, Олег Иванович?

Олег Романцев: — Конечно, хотелось бы, чтоб оно было получше. Но, как говорится, спасибо и на этом. Стараюсь выполнять все указания врачей. Каждый день отмеряю десяток километров в Сокольниках. Потом захожу в наш ветеранский штаб обсудить последние новости с друзьями. Иногда выбираюсь на матчи «Спартака». Вот такой неспешный пенсионно-трудовой график.

Роман Палтиевич: — Олег Иванович, я болельщик «Спартака» с 74-летним стажем. Скажите, если не вы, то кто из российских тренеров может возглавить «Спартак»? Такой позор терпеть невмоготу!

Олег Романцев: — Признаюсь, не нахожу ответа на этот вопрос. Печально, что с разными паузами он всплывает из сезона в сезон и, похоже, постепенно переходит в категорию вечных. Хочу только, чтобы очередной спаситель команды, дай ему бог удачи, был россиянином и желательно из спартаковских людей. Работают же наши бывшие игроки в других клубах. Так дайте им шанс! Конечно, на худой конец «Спартак» может возглавить и иностранец, но только владеющий русским языком, или хотя бы, как Тедеско, сразу же взявшийся за его освоение. Может, потому у него что-то и получалось в работе с командой.

Юрий Мацуев: — Реально ли сейчас выправить ситуацию в «Спартаке» (в игровом плане) без смены тренера?

Олег Романцев: — То, что выигрывает команда, а проигрывает только тренер, давно и хорошо известно. Но раз так, то почему бы не спросить еще и с игроков? Почему так наплевательски стали относиться к своему делу Понсе, Ларссон, Промес, сдали Соболев, Бакаев, Зобнин. В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл. Складывается впечатление, что этим молодым людям все равно, кто их тренер и чего он от них хочет. А ведь все, кого я назвал, футболисты хорошего класса, которые пока играют по настроению. Вот встрепенулись и обыграли «Уфу». Но ведь если разобраться, то обыграли-то четвертую команду от зада, у которой даже забито на мяч больше. Да еще на своем поле. Вот так «Спартак» постепенно превращается в безликого, рядового середняка. И переломить ситуацию можно только при одном условии: если сами футболисты без кнута и уговоров соберутся и поймут, что защищают цвета клуба с огромными победными традициями. Кстати, Юрий, точно так же считает мой друг и болельщик «Спартака», ваш однофамилец пианист Денис Мацуев.

Саша Кузьмин: — Трибуны на каждом матче призывают Федуна продать «Спартак». Что вы скажете по этому поводу?

Олег Романцев: — Только то, что лично я этого не делаю. Мы с вами живем в демократической стране, где право на личную собственность никто не отменял. Думаю, Леонид Арнольдович это также знает. А потому поступает так, как считает нужным. И советчиков, что купить и что продать, у него и без трибун хватает. Так что не стоит попусту рвать горло.

Роман Зинчук: — Вы согласны, что сейчас в «Спартаке» успешным может быть только эмоциональный тренер, как Тедеско или Каррера?

Олег Романцев: — Абсолютно не согласен! Каждый тренер ведет учебный процесс и руководит игрой так, как считает нужным, и так, как привык. И если он не мечется на бровке, не кричит и не размахивает руками, это не означает, что не владеет ситуацией. И, поверьте, 16 лет спустя «Спартак» выиграл золото не потому, что Каррера рвал и метал в тренерской зоне. Еще и еще раз готов повторить — все дело в футболистах, в их ответственности перед самими собой, перед клубом, цвета которого они защищают, перед болельщиками. И это не просто красивые слова, а истина, без которой не приходят большие победы. Даже при самом эмоциональном тренере, которого вы видите как единственного спасителя. К примеру, мне повезло работать с игроками, для которых «Спартак» и его болельщики были по-настоящему родными. Потому мы и побеждали.

Олег Балашов: — Какую форму «Спартака» за всю историю клуба вы считаете самой красивой? Храните ли вы игровые футболки — свои или своих игроков?

Олег Романцев: — Признаюсь, мне нравились традиционные красно-белые футболки, к которым добавлялось немного черного цвета. Не помню уж, по какому случаю, но в таких майках мы тоже иногда выступали. А вот Николай Петрович Старостин к ним относился скептически, считая, что никогда у «Спартака» черный цвет в форме не использовался. Но однажды я увидел старую фотографию, на которой команда довоенного «Спартака» с Андреем и Петром Старостиными была запечатлена в красно-белых майках и черных трусах. И когда показал снимок Николаю Петровичу, тот только развел руками: «Представляешь, Олег, не помню такого. Всех ребят помню. Даже как зовут их жен и детей помню, а вот черные трусы из памяти улетели». И мы оба засмеялись. Что касается коллекции маек, то обычно я дарю их друзьям. И если память не изменяет, то последнюю, с большим удовольствием, вручил моему давнему другу, актеру и страстному болельщику «Спартака» Сан Санычу Калягину.

Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Глушаков может стать одним из лидеров сборной!»

Виктор Смирнов: — Олег Иванович, вы тоже считаете Антона Заболотного легендой российского футбола?

Олег Романцев: — Признаюсь, вопроса я не понял. Если это шутка, то превратить ее в реальность может сам Антон, если забьет в решающих встречах отбора на мировой чемпионат победные голы. Правда, звания легенды это не гарантирует, но помнить его болельщики будут долго. Жги, Антон!

Илья Новиков: — Как найти баланс между «футболом Бескова» и «футболом Лобановского»? Возможно ли это?

Олег Романцев: — Мне посчастливилось поработать и с Константином Ивановичей, и с Валерием Васильевичем. Объединяло этих двух гигантов стремление сжигать себя в работе, преданность профессии, любовь к футболу, которому они отдавали себя без остатка. Но видение игры у каждого было свое. Если Бесков был ее романтиком, приверженцем комбинационной игры, то Лобановский делал ставку на игровую дисциплину, физическую готовность, организованность. Считаю их своими учителями. А потому с первых дней тренерской работы старался каким-то образом объединить их взгляды, чтобы сделать игру предельно динамичной, яркой и результативной. И когда это удавалось, «Спартак» называли одним из лучших клубов Европы.

Гена Федчук: — Как вам первые матчи сборной Карпина?

Олег Романцев: — Признаюсь, с приходом Карпина ничего сверхъестественного увидеть в игре сборной я и не ожидал. Слишком уж в жестких тисках времени он оказался. Да еще и риск потери очков поджимал. К тому же в распоряжении Валеры нет игроков уровня «Челси», «Милана» или «ПСЖ». И работать он начал с теми, кто составлял костяк прежней команды. Да, новички появились, но они — завтрашний день сборной. А задачу надо решать сегодня. Считаю, что начал он правильно, согласно требованиям турнирной ситуации. Да, не слишком ярко, без фейерверка забитых голов, но грамотно и с расчетом. А что касается выпадов по поводу скромных и неубедительных побед, то тренер любой сборной всегда под прицелом критиков. Вон как накинулись на Дидье Дешама после недавней ничьей с Украиной. А ведь он побеждал с французами на чемпионате мира. Словом, я в Карпина верю, что и вам, Геннадий, советую!

Сергей Пламенков: — Что вы ждете от Глушакова в сборной?

Олег Романцев: — Той же стабильной, качественной и результативной игры, которую он показывает в «Химках». Именно это и стало решающим для его приглашения в сборную. Еще раз повторю: когда Денис в форме, то он в состоянии справиться с любым заданием тренера. Надеюсь, что с его возвращением средняя линия получит настоящего лидера, способного повести за собой остальных. Такой же характер был и у его дяди — Валерия Глушакова, с которым мне довелось поиграть в молодые годы в «Спартаке». У того, правда, не было такого объема работы, как сейчас у племянника. Но зато за счет техники, идеального паса и хитрющего удара он на поле просто чудеса творил.

Игорь Сергеев: — Дзюба отказался играть за сборную. Вас это удивило? При Карпине его больше не ждать в сборной?

Олег Романцев: — Меня в этой истории больше всего удивило то, что, оказывается, теперь футболисты сами определяют свою готовность выступать за сборную. Еще больше удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней. Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал. Тем более что сейчас команда создается не только в игровом плане, а еще и как коллектив, который должен поддерживать идеи тренера. И в этом процессе подобные моменты не помогают делу. Но это только мое мнение.

Антон Дибров: — Как вам Арсен Захарян? Это действительно главная звезда нашего футбола в ближайшем будущем? И что вы думаете по поводу Сергея Пиняева?

Олег Романцев: — Захарян и Тюкавин — очень талантливые ребята. Поверьте, у меня в разное время хватало футбольных вундеркиндов — один Артем Безродный чего стоил! Но до звездного будущего, которое им прочили, дотянули единицы. Может, здесь в чем-то была и моя вина. Хотя я разговаривал с ребятами, убеждал, что они только в начале пути и с таким талантом им надо еще больше работать. Но, к сожалению, это не всегда срабатывало. Слишком уж много у молодежи оказалось соблазнов. И как что-то начинает получаться, тут же появляются агенты с заманчивыми контрактами и разными бонусами. К тому же ребята знают, что с русским паспортом им проще оказаться в составе. Надеюсь, что те, которых вы назвали, из другого футбольного теста: с характером, честолюбием, стремлением жить не одним днем.

К тому же слышал, что Пиняев в свои 16 успел уже на стажировке в академии «Манчестер Юнайтед» побывать. А значит, подышал воздухом профессионального футбола, что должно пойти ему на пользу. Пока же всем им надо доказывать, что они не мотыльки-однодневки. И то, что к Захаряну с Тюкавиным уже всерьез в сборной присматриваются, обнадеживает. А насчет определения среди них «главной звезды» давайте пока повременим.

Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Почему бы Леше Березуцкому не повторить тренерский подвиг бразильца Солданьи?»

Олег Торопов: — Гордитесь, что сборную сегодня возглавляют три спартаковца?

Олег Романцев: — Приятно, конечно. Но главное для меня то, что со сборной работают российские тренеры.

Alex Roob: — Карпин перед началом работы сказал, что будет играть в смелый футбол, и все его теперь за это критикуют. А что, по-вашему, «смелый футбол»?

Олег Романцев: — Чуть раньше я уже говорил об игре сборной Карпина, которую упрекают в отсутствии остроты и голевой скромности. На сегодня кроме выстраивания новой команды и игры Карпину приходится решать и еще одну задачу — выход в финал чемпионата мира. Именно она и определяет ту стратегию, которую он берет на вооружение исходя из особенностей соперников. И, честно говоря, я не очень понимаю, что такое «смелый футбол». Может, это тот, из детства, когда в моем Красноярске мужики, хлопнув по стакану портвейна, в сапогах и ботинках с матерком гоняли мяч во дворе. (Смеется.) И слабакам там не было места!

Игорь Ивлев: — Общались ли вы с Карпиным после того, как он принял сборную?

Олег Романцев: — Только по телефону, когда поздравлял Валеру с назначением, заодно пожелав ему успехов. На тот момент он еще продолжал работать с «Ростовом». И чувствовалось, что эта ситуация его очень волнует, поскольку работа на два фронта требует колоссальной отдачи. Мне в плане совмещения работы в сборной было проще. Ведь я постоянно находился в Москве, и больше половины игроков были либо моими воспитанниками, либо раньше выступали за «Спартак». Вот почему его уход из «Ростова» был продиктован жизнью. Я всегда считал, что Карпин нужен сборной. А потому при любом раскладе буду его поддерживать!

Дмитрий Боровиков: — Вы говорили, что прежде чем возглавить клуб премьер-лиги, тренер должен пройти по всем ступеням футбольной лестницы. Не считаете, что принявший ЦСКА Алексей Березуцкий сильно рискует, поскольку пока не имеет достаточной тренерской практики?

Олег Романцев: — Я говорил, что молодому тренеру не обязательно, а желательно входить в новую профессию, постепенно набираясь опыта. И здесь мне несказанно повезло. Благодаря Николаю Петровичу Старостину я начинал в «Красной Пресне» со второй лиги, потом поднялся в первую — в «Спартак» из Орджоникидзе. И только после этого, опять же спасибо Старостину, пришел черед большого «Спартака». Именно в нем я ощутил, как ценен для меня тот тренерский багаж, который накапливался за все эти годы. Ну и, конечно, сказалось то, что рядом был мудрый Николай Петрович. Алексею Березуцкому сейчас непросто — большая команда с высокими задачами, разные футболисты с непохожими характерами и еще великое множество проблем. И сегодня его главные козыри — авторитет большого мастера и безупречная репутация, которые он заработал в футболе. Ну и, конечно, на его стороне знание изнутри коллектива, в который он пришел. Плюс поддержка президента клуба Евгения Гинера, чье бережное отношение к тренерам хорошо известно. Да, Алексей рискует. Но без этого в нашей профессии не обходится. А упустить шанс поработать в родной команде он не мог. И здесь я его понимаю. К тому же не бывает правил без исключений. В свое время в Бразилии доверили сборную журналисту Жоао Солданье, и он сделал потрясающую команду. А почему бы и Леше не попробовать? Так что удачи тебе в новой роли!

Андрей Гурин: — Как думаете, из Александра Кержакова получится тренер?

Олег Романцев: — По совместной работе в сборной, куда приглашал Сашу еще совсем молодым, я отметил в нем несколько важных для него сегодня как тренера качеств. Он по-спортивному наглый, не сворачивая, всегда идет к поставленной цели, живет в футболе только победами. Все это должно помочь ему обрести себя в новой профессии. Кроме того, Александр прошел отличную школу многих известных тренеров. Потому верю, что и в нашем деле он сумеет добиться того, к чему всегда стремился как игрок. Чего ему от всей души желаю.

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«С Буйновым познакомился на дне рождения Ельцина»

Красноярские земляки из района Зеленая Роща: — Мы тут с мужиками заспорили, а потому как своего спрашиваем — Дзюба хороший игрок или так себе, больше шума? И заиграл бы он у тебя, Иваныч, в «Спартаке» 90-х?

Олег Романцев: — Артем игрок хороший. Думаю, что в «Спартаке» он точно бы у меня играл. Одно время я хотел иметь в атаке мощного форварда, который бы впереди цеплялся за мяч и придерживал его, давая возможность полузащитникам выходить на ударные позиции. Но не нашел. Правда, Сережа Юран с Колей Писаревым с такой задачей неплохо справлялись. Но Дзюба в этом деле — ас! Да еще и с классным пасом. Так что, земляки, можете не спорить — он игрок стоящий.

Арсен Гулин: — После матча «Локомотива» с «Марселем» одни хвалили наших за добытое очко, а другие считают, что отсиживаться все 90 минут на своем поле в обороне — это позор. А каково ваше мнение?

Олег Романцев: — Я на стороне тех, кому это не понравилось. Считаю, что использовать такую тактику в домашнем матче просто унизительно. И то, что «Локомотив» не проиграл, объясняю везением. Располагая умеющими атаковать и забивать Смоловым, Бариновым, Жемалетдиновым и Камано, команда вполне бы могла сыграть смелее и мощнее. И вряд ли эту ничью железнодорожники могут занести в свой актив.

Евгений Трошин: — В последнем списке кандидатов в сборную четверо вратарей — Гильерме, Лунев, Дюпин и Сафонов. Кто из них вам видится наиболее надежным?

Олег Романцев: — Вопрос непростой. Помню, как нелегко было найти в сборной замену ушедшему Дасаеву. Потом та же самая проблема всплыла после того, как объявил о завершении карьеры в сборной Акинфеев. На мой взгляд, в этой четверке все голкиперы примерно одного уровня. И главным в решении, кому доверить место в воротах, будет их психологическое состояние. А это определять уже тренеру вратарей сборной Виталию Кафанову. Так что последнее слово будет за ним.

Артур Свинцов: — После поражения в каком матче вам не хотелось идти домой?

Олег Романцев: — Если честно, то после любого. Но это был только первый выплеск эмоций. К счастью, мы проигрывали намного меньше, чем побеждали. Потому приходилось брать себя в руки. Знал, что надо идти дальше.

Алексей Петров: — Вы дружили со многими актерами — например, Александром Абдуловым и Александром Фатюшиным. А помните, как познакомились с певцом Александром Буйновым?

Олег Романцев: — Это настолько давно было, что даже немного запамятовал. По-моему, это случилось на одном из дней рождения Бориса Николаевича Ельцина, куда мы все были приглашены. Там нас с Буйновым и познакомили. Тогда я узнал, что он тоже из спартаковских болельщиков. И уже потом Буйнов не пропускал ни одного концерта по случаю вручения «Спартаку» золотых медалей, которые на сцене отмечал новой песней.

Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню — любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш Олег Романцев!