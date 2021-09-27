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Карпин должен понимать Дзюбу. В 90-х он дважды отказывался от сборной России

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 12:15
Валерий Карпин и Артем Дзюба. Валерий Карпин на Евро-2000. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин и Артем Дзюба.
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Вспоминаем, как это было.

Одна из главных тем в российском футболе сейчас — отказ Артема Дзюбы ехать в сборную. Форвард «Зенита», казалось бы, набрал форму и доказал своей игрой, что достоин возвращения в национальную команду. Признал это и Валерий Карпин, который в сентябре не вызвал Дзюбу, но включил в расширенный список на октябрьские матчи. И здесь уже Артем заартачился: заявил, что пока не готов помочь сборной на все 100 процентов.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

Интересно, что в 1990-х Карпин был на месте Дзюбы — он также отказывался ехать в сборную. Причем сделал это дважды.

25 декабря 1993 года. Москва. Александр Мостовой, Игорь Шалимов и Сергей Юран (слева направо) на пресс-конференции, посвященной их отказу играть за сборную России. 25 лет «Письму четырнадцати». Огромное расследование «СЭ»

«Письмо четырнадцати» и обида на Садырина

Карпин впервые попал в сборную достаточно поздно — в 23 года. Тогда наша национальная команда еще выступала под аббревиатурой СНГ, а главным тренером был Павел Садырин.

Под его руководством сборная России вышла на ЧМ-1994, а Карпин с ходу стал ее основным игроком — в первом же матче забил гол и отдал результативную передачу. Но прошло чуть больше года и Карпин оказался в числе тех, кто подписал знаменитое «Письмо четырнадцати».

Случилось это за полгода до мирового чемпионата. В злосчастном письме игроки сборной требовали от спортивного руководства страны улучшения материальных условий, а также отставки Садырина. «Главное, что беспокоит нас сегодня, — это тренировочный процесс и методы подготовки тренера сборной Садырина, которые, по нашему мнению, не соответствуют уровню работы с главной командой России», — говорилось в письме.

В РФС заявили, что готовы пересмотреть финансовую сторону вопроса, но Садырина оставили. Именно он готовил сборную к ЧМ-1994. Однако «Письмо четырнадцати» сильно подорвало команду и разделило ее, по сути, на два лагеря — противников Садырина и тех, кто его поддерживает.

С подписантами пытались договориться и убедить их вернуться в сборную. Карпин был одним из тех, кто до последнего не хотел возвращаться. «Еще летом я остро почувствовал, что у этой сборной нет игры, — признался тогда Карпин «СЭ». — Результат? Да, он худо-бедно «выколачивался». Но вспомните, с кем мы встречались. Эта команда ничего не добьется. Она не выиграет даже у Камеруна».

В&nbsp;1995 году Валерий Карпин играл за&nbsp;сборную России со&nbsp;сломанным носом.

Кроме того, у Карпина оставалась небольшая обида на Садырина. Павел Федорович, по его словам, обещал выпустить в стартовом составе на матч с Грецией, но даже не вызвал в сборную. После той игры, кстати, и появилось «Письмо четырнадцати». Подписывал его Карпин уже в Москве, по возвращении команды из Афин.

Тему обсуждали и в контексте клубов. Главный тренер «Спартака» Олег Романцев, комментируя отношение своих игроков к сборной, заявил: «Единой позиции не существует. Только о Карпине могу сказать со стопроцентной гарантией — он уже дал однозначный отказ».

Карпин пропустил пять товарищеских матчей, организованных в преддверии ЧМ-1994. В то же время его партнеры по «Спартаку», подписавшие письмо, — Онопко и Никифоров — вернулись в сборную. Карпин в итоге тоже «сломался» и в мае 1994 года, за месяц до мундиаля, объявил о своем возвращении. Причем случилось это спустя день после того, как свой факс в РФС прислал Андрей Канчельскис — главный конкурент Карпина за место в основе сборной. Он остался верен своему решению и на чемпионат мира не поехал, как и ряд других легионеров, подписавших «Письмо четырнадцати»: Шалимов, Кульков, Колыванов, Кирьяков.

На том турнире сборная России выступила неудачно. В первых двух матчах команда Садырина проиграла Бразилии (0:2) и Швеции (1:3). Победа над Камеруном (6:1) ситуацию не спасла — выйти из группы сборной России не удалось. Карпин принял участие во всех трех матчах, результативными действиями не отметился.

Артем Дзюба. Дзюба может быть дисквалифицирован за отказ играть за сборную. Он нарушил регламент

«Колосков дал приказ меня не вызывать»

История с «Письмом четырнадцати» на слуху, о ней говорилось очень много. А вот второй инцидент вспоминается гораздо реже — он произошел в 1997 году. Тогда сборной руководил Борис Игнатьев, и получалось это у него не слишком успешно. Россия потеряла очки в играх с Израилем (1:1) и Кипром (1:1), чем максимально усложнила себе задачу по выходу на ЧМ-1998.

Спустя месяц после матча с киприотами Карпин не получил вызов в сборную, после чего отказался и в будущем приезжать в национальную команду. Полузащитник, выступавший в то время за «Валенсию», посчитал, что за решением о невызове стоит не Игнатьев, а глава РФС Вячеслав Колосков. «Он (Колосков. — Прим. «СЭ») дал приказ меня не вызывать. Я в этом уверен на сто процентов, поскольку сам Игнатьев постоянно говорил: «Мы на тебя рассчитываем», — признался Карпин в 1998 году. По его мнению, Колосков влиял на выбор состава сборной, при этом роль Игнатьева была мизерной. Пострадали также Шалимов, Кирьяков и Харин. По крайней мере, так считал Карпин.

После этого хавбека не было в сборной больше года. «Карпин отказался сам. Его никто за язык не тянул, и он мог вернуться точно так же, как это сделал Юран», — говорил тогда Игнатьев.

Матч Россия&nbsp;&mdash; Япония, ЧМ-2002.

Без Карпина сборная России не смогла выйти на ЧМ-1998: заняла второе место в отборочной группе после поражения от Болгарии при скандальном судействе Крондла и уступила в стыках итальянцам. Вернулся полузащитник в национальную команду, только когда ее возглавил Анатолий Бышовец. Мол, ему Колосков свое мнение навязывать не сможет.

Спустя какое-то время Игнатьев в интервью «СЭ» рассказал, что пытался вернуть Карпина в сборную: «Я просил его не делать необдуманных шагов, никаких резких заявлений. Сколько раз с ним разговаривал Онопко! Но Карпин сказал, что однажды уже «сломался», а теперь отступного не даст».

Что ж, Дзюба, по крайней мере, мостов за собой не сжигал — официально отказался только от октябрьских матчей. Но все же верится с трудом, что форвард вернется в ноябре.

А Карпин, дважды отказывавшийся от сборной, наверняка понимает чувства Артема.

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