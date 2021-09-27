Карпин должен понимать Дзюбу. В 90-х он дважды отказывался от сборной России

Вспоминаем, как это было.

Одна из главных тем в российском футболе сейчас — отказ Артема Дзюбы ехать в сборную. Форвард «Зенита», казалось бы, набрал форму и доказал своей игрой, что достоин возвращения в национальную команду. Признал это и Валерий Карпин, который в сентябре не вызвал Дзюбу, но включил в расширенный список на октябрьские матчи. И здесь уже Артем заартачился: заявил, что пока не готов помочь сборной на все 100 процентов.

Интересно, что в 1990-х Карпин был на месте Дзюбы — он также отказывался ехать в сборную. Причем сделал это дважды.

«Письмо четырнадцати» и обида на Садырина

Карпин впервые попал в сборную достаточно поздно — в 23 года. Тогда наша национальная команда еще выступала под аббревиатурой СНГ, а главным тренером был Павел Садырин.

Под его руководством сборная России вышла на ЧМ-1994, а Карпин с ходу стал ее основным игроком — в первом же матче забил гол и отдал результативную передачу. Но прошло чуть больше года и Карпин оказался в числе тех, кто подписал знаменитое «Письмо четырнадцати».

Случилось это за полгода до мирового чемпионата. В злосчастном письме игроки сборной требовали от спортивного руководства страны улучшения материальных условий, а также отставки Садырина. «Главное, что беспокоит нас сегодня, — это тренировочный процесс и методы подготовки тренера сборной Садырина, которые, по нашему мнению, не соответствуют уровню работы с главной командой России», — говорилось в письме.

В РФС заявили, что готовы пересмотреть финансовую сторону вопроса, но Садырина оставили. Именно он готовил сборную к ЧМ-1994. Однако «Письмо четырнадцати» сильно подорвало команду и разделило ее, по сути, на два лагеря — противников Садырина и тех, кто его поддерживает.

С подписантами пытались договориться и убедить их вернуться в сборную. Карпин был одним из тех, кто до последнего не хотел возвращаться. «Еще летом я остро почувствовал, что у этой сборной нет игры, — признался тогда Карпин «СЭ». — Результат? Да, он худо-бедно «выколачивался». Но вспомните, с кем мы встречались. Эта команда ничего не добьется. Она не выиграет даже у Камеруна».

Кроме того, у Карпина оставалась небольшая обида на Садырина. Павел Федорович, по его словам, обещал выпустить в стартовом составе на матч с Грецией, но даже не вызвал в сборную. После той игры, кстати, и появилось «Письмо четырнадцати». Подписывал его Карпин уже в Москве, по возвращении команды из Афин.

Тему обсуждали и в контексте клубов. Главный тренер «Спартака» Олег Романцев, комментируя отношение своих игроков к сборной, заявил: «Единой позиции не существует. Только о Карпине могу сказать со стопроцентной гарантией — он уже дал однозначный отказ».

Карпин пропустил пять товарищеских матчей, организованных в преддверии ЧМ-1994. В то же время его партнеры по «Спартаку», подписавшие письмо, — Онопко и Никифоров — вернулись в сборную. Карпин в итоге тоже «сломался» и в мае 1994 года, за месяц до мундиаля, объявил о своем возвращении. Причем случилось это спустя день после того, как свой факс в РФС прислал Андрей Канчельскис — главный конкурент Карпина за место в основе сборной. Он остался верен своему решению и на чемпионат мира не поехал, как и ряд других легионеров, подписавших «Письмо четырнадцати»: Шалимов, Кульков, Колыванов, Кирьяков.

На том турнире сборная России выступила неудачно. В первых двух матчах команда Садырина проиграла Бразилии (0:2) и Швеции (1:3). Победа над Камеруном (6:1) ситуацию не спасла — выйти из группы сборной России не удалось. Карпин принял участие во всех трех матчах, результативными действиями не отметился.

«Колосков дал приказ меня не вызывать»

История с «Письмом четырнадцати» на слуху, о ней говорилось очень много. А вот второй инцидент вспоминается гораздо реже — он произошел в 1997 году. Тогда сборной руководил Борис Игнатьев, и получалось это у него не слишком успешно. Россия потеряла очки в играх с Израилем (1:1) и Кипром (1:1), чем максимально усложнила себе задачу по выходу на ЧМ-1998.

Спустя месяц после матча с киприотами Карпин не получил вызов в сборную, после чего отказался и в будущем приезжать в национальную команду. Полузащитник, выступавший в то время за «Валенсию», посчитал, что за решением о невызове стоит не Игнатьев, а глава РФС Вячеслав Колосков. «Он (Колосков. — Прим. «СЭ») дал приказ меня не вызывать. Я в этом уверен на сто процентов, поскольку сам Игнатьев постоянно говорил: «Мы на тебя рассчитываем», — признался Карпин в 1998 году. По его мнению, Колосков влиял на выбор состава сборной, при этом роль Игнатьева была мизерной. Пострадали также Шалимов, Кирьяков и Харин. По крайней мере, так считал Карпин.

После этого хавбека не было в сборной больше года. «Карпин отказался сам. Его никто за язык не тянул, и он мог вернуться точно так же, как это сделал Юран», — говорил тогда Игнатьев.

Без Карпина сборная России не смогла выйти на ЧМ-1998: заняла второе место в отборочной группе после поражения от Болгарии при скандальном судействе Крондла и уступила в стыках итальянцам. Вернулся полузащитник в национальную команду, только когда ее возглавил Анатолий Бышовец. Мол, ему Колосков свое мнение навязывать не сможет.

Спустя какое-то время Игнатьев в интервью «СЭ» рассказал, что пытался вернуть Карпина в сборную: «Я просил его не делать необдуманных шагов, никаких резких заявлений. Сколько раз с ним разговаривал Онопко! Но Карпин сказал, что однажды уже «сломался», а теперь отступного не даст».

Что ж, Дзюба, по крайней мере, мостов за собой не сжигал — официально отказался только от октябрьских матчей. Но все же верится с трудом, что форвард вернется в ноябре.

А Карпин, дважды отказывавшийся от сборной, наверняка понимает чувства Артема.