Главный тренер сборной России перед матчами со Словенией и Словакией ответил на вопросы журналистов.

— Рассчитываете ли на Глушакова в ближайших матчах? Что говорят врачи?

— Еще не могу сказать точно. Сегодня на поле он уже был, разминку сделал. Завтра посмотрим, как отреагирует на нагрузку.

— Что с Захаряном?

— Сильный ушиб голеностопа. Та же самая ситуация. Ведем работу. Послезавтра посмотрим.

— Для чего сегодня на тренировке были игроки молодежки? И продолжится ли эта история?

— Надеюсь, что эта история не продолжится. Это сделано для того, чтобы дать паузу Джикии и Кузяеву, которые сыграли в последнее время много минут.

— Довольны ли той формой, в которой приехали игроки? Например, тех, которые были на предыдущем сборе.

— Пока не могу сказать. Процент жира стал лучше, но это не значит, что форма стала лучше.

— Команда уже обновилась. Как себя чувствуют новые футболисты? Изменится ли как-то рисунок игры?

— Из-за кого или чего?

— Из-за этих игроков.

— Говорите конкретно.

— Агаларов.

— Вы считаете, что из-за Агаларова можно изменить рисунок игры? А он будет играть?

— Насколько критична потеря Головина?

— Не только Головина, но потеря всех игроков нежелательна. Критична или нет, узнаем после игры.

— Расскажите про вызов Адамова. Почему именно он?

— Это перспективный защитник, с хорошими задатками. Резкий, агрессивный, в хорошем смысле агрессивный, быстрый, хороший в отборе. Это было сделано с прицелом на будущее. Можно было и Козлова, который был у нас в «Ростове», вызвать, но перспективнее Адамов.

— Рассматривали ли вы Адамова для «Ростова»?

— Для «Ростова» точно нет.

— Почему вы думаете о перспективе, а не результате? Может быть, Козлов принес больше бы пользы прямо сейчас?

— Может, да, а, может, и нет. У нас есть опытные игроки. Вызвали Ахметова, потому у него есть опыт выступления за сборную, он не совсем молодой.

— Будете ли ждать Самошникова до последнего момента? Может ли он реально помочь команде?

— В Казань прилетим и посмотрим. Мы на связи. Одно дело на словах, другое — посмотреть.

— Это уже ваш второй сбор в качестве главного тренера. Что поменялось, по сравнению с сентябрем?

— Ничего не поменялось. То, что было на первом сборе, сейчас продолжается. Просто сейчас все уже привыкли к расписанию, все понимают требования. Сейчас все намного проще.

— Куча травм. Вы связываете это с чем-то конкретным? Или это стечение обстоятельств?

— Думаю, это из-за того, что с нами футболисты три тренировки потренировались, либо потому что медицинский штаб сборной поменялся (улыбается).

— Обычно у сборной много травм в ноябре, а сейчас это происходит в октябре. Есть ли какое-то логическое объяснение?

— У меня — нет. У вас есть? И у меня нет.

— Может быть, потому что у футболистов практически нет перерыва последние два года.

— Может быть. А, может быть, и нет.

— То, что у вас выбыли практически все основные крайние защитники, которых вы вызывали на первый сбор (Караваев, Самошников, Марио завершил карьеру), не сподвигнет вас пересмотреть какие-то тактические установки?

— Нет.

— Проясняли ли как-то ситуацию с Дзюбой с точки зрения документации? Можно ли отказаться от сборной, потому что ты не в форме? Может, РФС как-то в этой ситуации помог?

— Честно говоря, не знаю. Не считаю, что кого-то нужно пугать или заставлять играть за сборную. Если человек считает, что он не готов, то окей.

— С учетом того, сколько он забивает и насколько полезен?

— С учетом того, что, если человек не хочет или не может играть за сборную, как это было с Фернандесом, то и не надо. В сборной России футболисты должны хотеть играть.

— Дзюба бы помог сборной.

— Поэтому он и был в расширенном списке.

— Будете ли вызвать его на следующие сборы, если будет в хорошей форме?

— Посмотрим. Через месяц посмотрю.

— Допускаете ли мысль, что дело может быть не в физической форме, а в том, что человек хочет быть примой, но при нынешнем главном тренере это невозможно?

— Без понятия.

— Вам не кажется, что на контрасте с Глушаковым, который с травмой приехал в сборную, пример с Дзюбой объективно контрастирует?

— Мне ничего не кажется. Вам кажется, вы и пишите.

— Обсуждали ли отказ Дзюбы с РФС?

— Нет. И с Семаком тоже.

— В каком состоянии футболисты «Локомотива» на этом сборе? Команда не лучшим образом выступает, сменился тренер, у главного бомбардира не лучший отрезок, он не забивает голы.

— Понятно, что не в самом лучшем. Но то же самое можно было сказать про прошлый сбор в сентябре про «Спартак». Сейчас в такой же ситуации футболисты «Локомотива». Это нормальное явление. Футболисты пытаются отключить голову от тех вещей, которые происходят в клубе, но полностью это сделать невозможно. Здесь другие задачи, другая команда. Нужно забыть на время про клубы и думать о сборной.

— Что думаете об уходе Прядкина? Следили ли за развитием событий?

— Следил я или нет — мог делать это только через интернет. Как к этому отношусь? Нормально.

— Правильное ли решение?

— Для меня правильное. Что тут объяснять? Вы сами все знаете. Вам мало «Сочи» — «Ростов»?

— То есть такое решение логично?

— Давно пора.

— Этот отрезок сейчас ключевой?

— Если поднять наши пресс-конференции, перед сентябрьским сбором, вы и тогда спрашивали, а я отвечал: «Да, ключевой». Сейчас ключевой сбор и ключевые игры, вот эти две.

— Сейчас хотя бы два матча за неделю, а не три. Это проще?

— Проще точно не становится. Там были соперниками Хорватия, Кипр, Мальта, а сейчас Словакия и Словения. Проще от того, что меньше игр. Нагрузка на футболистов ляжет меньше из-за того, что за неделю не три игры. Это да. Но более и менее ключевыми игры не становятся.

— В этот отборочный цикл получилось неудобное расписание. Сборная проводит два матча подряд дома и два матча на выезде. Насколько это сказывается? И если вам придется участвовать в формировании на отборочный цикл следующего Евро, то будете ли настаивать на том, чтобы для сборных более благоприятно был выстроен календарь?

— Мешает все. Лучше бы сидеть дома и все игры играть дома. Если бы так было можно, то было бы хорошо. Что есть, то есть. Все команды летают. Все в равных условиях.

— С чем связываете такой дефицит крайних защитников?

— Не только с крайних, но и центральных, всех. С чем это связано? Дело не в российских позициях, а в качестве футболистов подрастающего поколения. Проблемы российского футбола все те же. Куда они делись? Сейчас просто Марио закончил, Караваев и Самошников травмированы. Травмировались бы два центральных защитников, говорили бы тогда про дефицит центральных защитников.

— Сейчас «Зенит» ваша опора, исходя из состава и той формы, в которой они находятся?

— Мы на всех опираемся. На футболистов «Спартака», ЦСКА и «Зенита». Мы еще не знаем, кто будет играть в основном составе, из кого клуба. У всех разное психологическое состояние. Игроки «Зенита» после поражения от «Сочи» тоже не очень счастливы.

— В каком состоянии приехал Миранчук?

— В великолепном. Отдохнувший. Полон сил и желания. Хочет играть. Наверное, не очень доволен, что не играет. Но в плане физики в очень хорошем состоянии.