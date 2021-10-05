«Дзюба? Не считаю, что нужно кого-то заставлять играть за сборную». Карпин — о нападающем «Зенита», Глушакове, Прядкине и Миранчуке
— Рассчитываете ли на Глушакова в ближайших матчах? Что говорят врачи?
— Еще не могу сказать точно. Сегодня на поле он уже был, разминку сделал. Завтра посмотрим, как отреагирует на нагрузку.
— Что с Захаряном?
— Сильный ушиб голеностопа. Та же самая ситуация. Ведем работу. Послезавтра посмотрим.
— Для чего сегодня на тренировке были игроки молодежки? И продолжится ли эта история?
— Надеюсь, что эта история не продолжится. Это сделано для того, чтобы дать паузу Джикии и Кузяеву, которые сыграли в последнее время много минут.
— Довольны ли той формой, в которой приехали игроки? Например, тех, которые были на предыдущем сборе.
— Пока не могу сказать. Процент жира стал лучше, но это не значит, что форма стала лучше.
— Команда уже обновилась. Как себя чувствуют новые футболисты? Изменится ли как-то рисунок игры?
— Из-за кого или чего?
— Из-за этих игроков.
— Говорите конкретно.
— Агаларов.
— Вы считаете, что из-за Агаларова можно изменить рисунок игры? А он будет играть?
— Насколько критична потеря Головина?
— Не только Головина, но потеря всех игроков нежелательна. Критична или нет, узнаем после игры.
— Расскажите про вызов Адамова. Почему именно он?
— Это перспективный защитник, с хорошими задатками. Резкий, агрессивный, в хорошем смысле агрессивный, быстрый, хороший в отборе. Это было сделано с прицелом на будущее. Можно было и Козлова, который был у нас в «Ростове», вызвать, но перспективнее Адамов.
— Рассматривали ли вы Адамова для «Ростова»?
— Для «Ростова» точно нет.
— Почему вы думаете о перспективе, а не результате? Может быть, Козлов принес больше бы пользы прямо сейчас?
— Может, да, а, может, и нет. У нас есть опытные игроки. Вызвали Ахметова, потому у него есть опыт выступления за сборную, он не совсем молодой.
— Будете ли ждать Самошникова до последнего момента? Может ли он реально помочь команде?
— В Казань прилетим и посмотрим. Мы на связи. Одно дело на словах, другое — посмотреть.
— Это уже ваш второй сбор в качестве главного тренера. Что поменялось, по сравнению с сентябрем?
— Ничего не поменялось. То, что было на первом сборе, сейчас продолжается. Просто сейчас все уже привыкли к расписанию, все понимают требования. Сейчас все намного проще.
— Куча травм. Вы связываете это с чем-то конкретным? Или это стечение обстоятельств?
— Думаю, это из-за того, что с нами футболисты три тренировки потренировались, либо потому что медицинский штаб сборной поменялся (улыбается).
— Обычно у сборной много травм в ноябре, а сейчас это происходит в октябре. Есть ли какое-то логическое объяснение?
— У меня — нет. У вас есть? И у меня нет.
— Может быть, потому что у футболистов практически нет перерыва последние два года.
— Может быть. А, может быть, и нет.
— То, что у вас выбыли практически все основные крайние защитники, которых вы вызывали на первый сбор (Караваев, Самошников, Марио завершил карьеру), не сподвигнет вас пересмотреть какие-то тактические установки?
— Нет.
— Проясняли ли как-то ситуацию с Дзюбой с точки зрения документации? Можно ли отказаться от сборной, потому что ты не в форме? Может, РФС как-то в этой ситуации помог?
— Честно говоря, не знаю. Не считаю, что кого-то нужно пугать или заставлять играть за сборную. Если человек считает, что он не готов, то окей.
— С учетом того, сколько он забивает и насколько полезен?
— С учетом того, что, если человек не хочет или не может играть за сборную, как это было с Фернандесом, то и не надо. В сборной России футболисты должны хотеть играть.
— Дзюба бы помог сборной.
— Поэтому он и был в расширенном списке.
— Будете ли вызвать его на следующие сборы, если будет в хорошей форме?
— Посмотрим. Через месяц посмотрю.
— Допускаете ли мысль, что дело может быть не в физической форме, а в том, что человек хочет быть примой, но при нынешнем главном тренере это невозможно?
— Без понятия.
— Вам не кажется, что на контрасте с Глушаковым, который с травмой приехал в сборную, пример с Дзюбой объективно контрастирует?
— Мне ничего не кажется. Вам кажется, вы и пишите.
— Обсуждали ли отказ Дзюбы с РФС?
— Нет. И с Семаком тоже.
— В каком состоянии футболисты «Локомотива» на этом сборе? Команда не лучшим образом выступает, сменился тренер, у главного бомбардира не лучший отрезок, он не забивает голы.
— Понятно, что не в самом лучшем. Но то же самое можно было сказать про прошлый сбор в сентябре про «Спартак». Сейчас в такой же ситуации футболисты «Локомотива». Это нормальное явление. Футболисты пытаются отключить голову от тех вещей, которые происходят в клубе, но полностью это сделать невозможно. Здесь другие задачи, другая команда. Нужно забыть на время про клубы и думать о сборной.
— Что думаете об уходе Прядкина? Следили ли за развитием событий?
— Следил я или нет — мог делать это только через интернет. Как к этому отношусь? Нормально.
— Правильное ли решение?
— Для меня правильное. Что тут объяснять? Вы сами все знаете. Вам мало «Сочи» — «Ростов»?
— То есть такое решение логично?
— Давно пора.
— Этот отрезок сейчас ключевой?
— Если поднять наши пресс-конференции, перед сентябрьским сбором, вы и тогда спрашивали, а я отвечал: «Да, ключевой». Сейчас ключевой сбор и ключевые игры, вот эти две.
— Сейчас хотя бы два матча за неделю, а не три. Это проще?
— Проще точно не становится. Там были соперниками Хорватия, Кипр, Мальта, а сейчас Словакия и Словения. Проще от того, что меньше игр. Нагрузка на футболистов ляжет меньше из-за того, что за неделю не три игры. Это да. Но более и менее ключевыми игры не становятся.
— В этот отборочный цикл получилось неудобное расписание. Сборная проводит два матча подряд дома и два матча на выезде. Насколько это сказывается? И если вам придется участвовать в формировании на отборочный цикл следующего Евро, то будете ли настаивать на том, чтобы для сборных более благоприятно был выстроен календарь?
— Мешает все. Лучше бы сидеть дома и все игры играть дома. Если бы так было можно, то было бы хорошо. Что есть, то есть. Все команды летают. Все в равных условиях.
— С чем связываете такой дефицит крайних защитников?
— Не только с крайних, но и центральных, всех. С чем это связано? Дело не в российских позициях, а в качестве футболистов подрастающего поколения. Проблемы российского футбола все те же. Куда они делись? Сейчас просто Марио закончил, Караваев и Самошников травмированы. Травмировались бы два центральных защитников, говорили бы тогда про дефицит центральных защитников.
— Сейчас «Зенит» ваша опора, исходя из состава и той формы, в которой они находятся?
— Мы на всех опираемся. На футболистов «Спартака», ЦСКА и «Зенита». Мы еще не знаем, кто будет играть в основном составе, из кого клуба. У всех разное психологическое состояние. Игроки «Зенита» после поражения от «Сочи» тоже не очень счастливы.
— В каком состоянии приехал Миранчук?
— В великолепном. Отдохнувший. Полон сил и желания. Хочет играть. Наверное, не очень доволен, что не играет. Но в плане физики в очень хорошем состоянии.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю