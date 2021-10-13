Легендарный тренер разбирает триумф со Словенией.

В Мариборе сборная России провела ярчайший матч при Валерии Карпине: победа над Словенией (2:1) вывела нашу команду на первое место в группе и позволила рассчитывать на прямое попадание в Катар. В интервью «СЭ» экс-главный тренер сборной России Георгий Ярцев высоко оценил работу над стандартами и удивился критике, на фоне которой команда готовилась к Марибору.

— Предполагал, что тренеру и футболистам достанется за невыразительную игру, незабитые мячи, многочисленные ошибки. Но того, что на них выплеснут столько грязи и неприкрытой злобы, честно говоря, не ожидал, — сказал Ярцев. — Тем более что Карпин признал свою вину в том, что ничего из задуманного у команды не получилось. Поэтому очень удивило такое отношение к своей сборной. Даже после того, что мы увидели в Казани. Ведь в такие моменты она как никогда нуждается в нашей поддержке! Или вы не хотите видеть ее в Катаре? За кого же тогда там будете болеть?

— А что бы вы сказали команде после матча со Словакией?

— Повторил бы слова мудрейшего Николая Петровича Старостина: «Игра забывается, а счет остается!» И еще бы добавил — надо идти дальше! Представляю, какими были для Карпина эти два дня до Марибора, сколько всего он передумал, сколько эмоций пропустил через себя. Но выстоял, не дрогнул, не отступил. В этом и есть весь Валера — неуступчивый, уверенный в себе.

— Работая со сборной, вам доводилось попадать под подобный пресс?

— А тренер сборной постоянно под ним находится. Один отборочный матч с Португалией в 2004-м мне чуть инфаркта не стоил. В клубе тоже работа не из легких. Но когда ты отвечаешь за главную команду страны, с тебя спрос особый. И, к сожалению, он не всегда объективный. А по нынешним временам критиковать тренера сборной стало чуть ли не модой. И за короткий срок Карпин, каждый шаг которого обсуждается, это уже почувствовал.

— Многие не понимают, почему при Карпине в сборной нет постоянного капитана. Это психологический прием?

— Не берусь судить. Скорее, это просто решение Карпина, на которое он как главный тренер имеет полное право. И я не вижу в этом ничего предосудительного. К тому же футболисты его решение принимают.

— За счет чего удалось переиграть Словению?

— Прежде всего, за счет грамотно выстроенной тактики, точно подобранного состава, своевременных и удачных замен. Главное, Карпин не отступил от своих принципов, сумев за два дня психологически восстановить команду. И попросил игроков уделить особое внимание «стандартам», специальную работу над которыми до этого вел во всех своих командах. Что в итоге и сработало: Дивеев забил после навеса со штрафного, Джикия — после розыгрыша углового.

— Пара грубых приемов против Джикии и Бакаева на первых минутах были попыткой хозяев психологически подавить наших ребят?

— Скорее, словенцы хотели дать понять, что сегодня хозяевами положения буду только они. Тем более плохой газон в Мариборе к такому ведению борьбы располагал. Но наши не обратили на это внимания и быстро пришли в себя.

— После отмены пенальти на Смолове я вспомнил, как отвратительно судили со словенцами сборную Романцева и Хиддинка. А у вас не было ощущения, что это может повториться?

— Арбитры всегда немного симпатизируют хозяевам — такая мысль мелькнула и в моей голове. Но оставшееся время португалец Диаш вел игру идеально, не пропуская и мелких нарушений. Даже отменил гол в наши ворота — при микроскопическом офсайде. Так что на сей раз, будем считать, нам повезло.

— То, что авторами обеих голов стали защитники, не смущает?

— Нисколько. Я ведь говорил о том, какое внимание Карпин уделяет использованию стандартных положений. Вот вам и пример: Дивеев и Джикия пришли в штрафную, чтобы забить. И сделали свое дело. Это один из сегодняшних козырей сборной.

— Почему второй тайм у нашей команды вышел не таким ярким, как первый?

— Это объяснимо. К тому моменту словенцы сумели забить один мяч, сделав разрыв в счете минимальным. Вот с этой мыслью наши и провели всю вторую половину. Честь и хвала им за то, что они проявили умение терпеть и не отступили от тренерской установки.

— Не удивили замены Карпина? В концовке, когда можно было освежить защиту, вышли Заболотный и Захарян.

— Все объяснимо. Отлично оснащенный технически Захарян способен придержать мяч, сбить темп. А Заболотный встречал соперника впереди, пытался продавливать оборону, отходил для помощи нашим защитникам. Повторяю, все замены были сделаны точно и своевременно.

— Как вам Миранчук, у которого все непросто складывается в «Аталанте»?

— На мой взгляд, он добавил уверенности, придал слаженность атакам, не передерживал мяч. Жаль, что травма не позволила сыграть Глушакову, который в отсутствии Головина и Зобнина мог бы усилить центральную зону.

— Сафонов — тот вратарь, которого все ждали после ухода из сборной Акинфеева?

— Если судить по двум последним матчам, то очень похоже на то. Но сейчас в сборной отличные голкиперы. Тот же Гильерме, к примеру. Так что пусть последнее слово здесь останется за Виталием Кафановым, который их опекает. И дай бог, чтобы он и впредь не ошибался.

— Вас радует, что нынешний тренерский штаб сборной — спартаковский?

— Это приятно. Особенно рад за Валеру Карпина. За то, что и сейчас он сумел проявить тот самый характер, который еще игроком закалил в «Спартаке»!