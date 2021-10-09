Победа над Словакией раскрыла Карпина с новой стороны. Тактический разбор игры сборной России

Когда ждать смелый футбол?

На матч со Словакией Карпин собирал состав сборной по кусочкам, без травмированных лидеров и с закончившим карьеру Марио Фернандесом. Этот факт добавил нервов в игру, как и то, что у большинства игроков стартового состава нет большого международного опыта. Дебютировал Терехов, Сутормин вышел на позицию правого защитника.

Карпин не отказался от схемы 4-3-3, которую продвигает с момента назначения на пост главного тренера сборной. Сохранил принципы в прессинге: узкая атакующая тройка, компактность в центральной зоне.

Но игра со Словакией раскрыла Карпина с новой стороны — как прагматичного тренера, который может оборонять результат, если у команды не работает первоначальный план.

Каким был план России изначально?

Начало матча — типичное для сборной России при новом тренере. Стартовый агрессивный прессинг с моделью, которую Валерий Карпин применял в «Ростове». По первым минутам не возникало видимых проблем, из-за которых что-то могло пойти не так.

8 октября. Казань. Россия — Словакия — 1:0. Прессинг россиян.

Отличие от предыдущих матчей в деталях: Смолов перекрывал центральную зону и не выдвигался высоко, Захарян и Бакаев начинали прессинг по центральным защитникам. Ерохин и Кузяев выдвигались на крайних защитников, провоцируя их на ошибки или длинные передачи. После перехвата ставка была на быстрые комбинации, с атакой зон между защитниками соперника.

Но Штефан Таркович при подготовке учел особенность прессинга сборной России. Словакия вышла в 4-2-3-1. Старалась разыгрывать мяч низом, часто переводила его с фланга на фланг с помощью вратаря. Это растягивало прессингующую группу и открывало пространство для крайних защитников на флангах, которые после приема могли спокойно продвигаться с мячом.

8 октября. Казань. Россия — Словакия — 1:0.

Проблемой стало и то, что в прессинге допускались индивидуальные ошибки. Например, в эпизоде выше Кузяев выдвинулся в давление по Ханко, но выключился после выполненной передачи. Крайний защитник Словакии продолжил движение и помог партнеру создать численное преимущество.

Другая идея, как разбить прессинг России, заключалась в особенностях системы Карпина. При групповом давлении Баринов (страхующий опорный полузащитник) выдвигался по Хамшику, чтобы не дать ему принять и обработать мяч. Но в такие моменты у него за спиной открывался Дуда, который после длинных передач забирал скидки и подборы. Так гости быстро проникали в чужую треть, откуда могли спокойно обострять.

8 октября. Казань. Россия — Словакия — 1:0.

Здесь Шатка сместился в центр, но на него не оказал давление никто из прессингующей группы. По логике, по нему должен был выходить Смолов, так как это его зона ответственности, но он предпочел пласироваться и перекрывать зону. Баринов 2 в 1 с Гамшиком и Дудой после проникающей передачи между линий. Кузяев и Ерохин остались в полупозициях, но они готовились сыграть по передаче крайнему защитнику и в динамике эпизода не успевали сузить пространство в центре.

Несмотря на эти моменты, нельзя сказать, что сборная России оборонялась ужасно. Помог сильный матч Баринова в центральной зоне — он выполнил большой объем передвижений. Как с фланга на фланг по ширине, так и вертикальные рывки, когда компактность между линиями нарушалась. Своевременно выдвигался и успевал подчистить за партнерами, кроме моментов, когда словаки перегружали пространство между линий несколькими игроками. За весь матч Дмитрий собрал достойную оборонительную статистику: три отбора, 11 перехватов и семь возвратов мяча.

Моменты, которые возникали во фланговых зонах и между линий, спровоцировали ответ Карпина. Примерно с 10-й минуты Баринов начал садиться центральным защитником при обороне. Это не новая идея. Карпин делал так же с Матиасом Норманном в «Ростове». Скорее всего, решение диктовалось тем, чтобы лучше покрывать ширину при обороне и агрессивнее накрывать соперника между линий. Гибкость схемы достигалась за счет того, что при прессинге Дмитрий выходил в опорную зону, но уже не так агрессивно, как в самом начале матча.

Если в первом тайме на некоторое время штаб отказался от этой идеи, то во втором Баринов вернулся в тройку защитников, теперь уже на постоянной основе (до выхода Чистякова).

Матч вскрыл проблемы с выходом из обороны через короткий пас. Не хватало движения в центре поля (Словакия разбирала полузащиту персонально) и от атакующих игроков, а без Заболотного команда потеряла опцию для выхода через длинные передачи. Это как раз то, о чем после матча говорил Карпин, — команда быстро теряла мяч и много времени проводила в обороне.

8 октября. Казань. Россия — Словакия — 1:0.

В первом тайме, кроме голевой контратаки, был момент у Смолова с дальним ударом. Но в остальных моментах слишком легко отказывались от владения (27% в первом тайме), допускали большое количество индивидуальных ошибок.

Изменения после перерыва

Карпин сам назвал причину, из-за которой команда перешла на постоянные 5-4-1, — желание оборонять результат и играть на контратаках. Первый тайм показал, что Словакия лучше контролирует игру и сильно подготовилась к прессингу (основной фишке) сборной России. Поэтому штаб решил погрузить ее в наиболее неудобные условия матча — гости много контролируют мяч, не получают свободных зон и лишились основных способов выйти в атаку (зоны на флангах после быстрых переводов).

Явно в планы не входил слишком сильный откат к своим воротам, но это скорее психологическая проблема самих игроков. Низкая линия обороны спровоцировала большинство моментов у ворот Сафонова. Если не напрямую, то из-за того, что хозяева плохо выходили в контратаки и создавали много хаотичных ситуаций (как момент с ошибкой Джикии). Обычно владение не демонстрирует качество футбола, но отлично отражает содержание матча — 26% по итогу игры.

Сменилась и схема прессинга в начале второго тайма. Если в первом Смолов держал позицию по центру, перекрывая опорных полузащитников, то во втором тайме именно он начинал давление. Вингеры располагались ниже, создавая при обороне компактную четверку полузащитников. Команда уже не давила агрессивно на мяч, предпочитая откатываться к своей трети. Высота единоборств — еще одна причина, почему матч выдался таким сложным: игроки сильно опустились в свою треть и очень медленно оказывали давление на игрока с мячом.

Моменты Словакии сложно назвать последовательными. Они хорошо контролировали мяч в средней трети поля, постоянно создавая зоны на флангах через переводы мяча. Но когда нужно было обострять, то гости сбивались на подачи из глубоких позиций (34 кросса с 26% эффективности) и редкие обострения низом в штрафную. В остальном эпизоды появлялись со «стандартов», подборов и хаотичных ситуаций, где накладывалась цепочка индивидуальных ошибок.

Карпин не зря говорит про усталость и нехватку сил для выхода в атаку. Из-за компактности схемы при обороне она сильно страдала против длинных переводов мяча и последующего общекомандного движения по перестроению. В таких условиях вингерам приходилось много отрабатывать в обороне, что влияло на свежесть в атаке, особенно на прессинг. Переход на 5-4-1, возможно, оправдан, но вчерашнее исполнение точно нельзя назвать хорошим.

Что со «смелым» футболом

По итогам матча очевидно, что цель на отборочные матчи — набрать максимум очков к встрече с Хорватией. За прошедший отрезок Карпин продемонстрировал гибкость, привил сборной свой стиль игры. При этом пока сложно говорить про смелый футбол или отказ от него. На дистанции матч со Словакией выпадает из общего ряда и не формирует единое мнение о работе главного тренера.

Работу штаба над ошибками покажет игра со Словенией.

Никита Тимофеев