Идеи Карпина сделали Россию гибче, но по игре в атаке есть вопросы. Тактический разбор победы в Мариборе

Объясняем, за счет чего сборная нейтрализовала Словению

После тяжелого матча со Словакией к Карпину возникло много вопросов. По качеству игра команды была далека даже от сентябрьских сборов, а перестроения по ходу встречи не сделали оборону надежнее. Битва со Словенией должна была показать, насколько серьезны нынешние проблемы, как штаб на них отреагирует и что подготовит к новому сопернику.

В Мариборе в основе появился Миранчук, Фомин заменил Ерохина, а вместо Терехова вышел Кудряшов.

Какой план был у Карпина

В первом тайме доминировала Россия. На этом отрезке было больше попыток обводок (8 против 3), наша команда чаще играла низом и выходила из обороны через короткие и средние передачи. За весь тайм случилось всего 6 попыток подач в штрафную (для сравнения: у Словении — 12). Сборная хорошо справлялась с давлением хозяев, набрав на этом отрезке 0,92 xG против 0,61 у Словении. Кроме отрезка после пропущенного гола, гости контролировали игру.

Под матч в Мариборе Карпин придумал интересную структуру владения. При игре с мячом Кудряшов создавал тройку защитников (садился левым центральным), отдавая весь левый фланг Бакаеву. В центре располагалась тройка полузащитников — Баринов, Фомин и Кузяев, которые открывались на разной высоте.

Структура билд-апа.

При этом Фомин и Баринов могли меняться позициями, чтобы открываться в динамике и путать словенцев. Прессинг Словении заточен под фланговые ловушки, когда владение загоняется в одну сторону поля и идет давление 1 в 1 в зоне мяча. Динамичность полузащиты в центре позволила сборной России проходить этот прессинг и доставлять мяч на свободный фланг. В том числе на Бакаева, который мог продвинуть мяч на ведении сам или выполнить обостряющую передачу сразу после приема.

Также можно снова выделить стремление играть низом (доля длинных передач — всего 10,8%). Это при том, что Россия не так много владела мячом и часто теряла его в средней трети. Помогла активность Бакаева и Миранчука в полуфлангах, которой не хватало в прошлом матче. Они много подстраивались под Смолова, который открывался под проникающие передачи между линий и в касание сбрасывал на партнеров. Оба активно открывались под защитников и полузащитников. Этим взаимодействиям не всегда хватало точности и взаимопонимания, но само наличие задумок радует.

Проблемы, с которыми столкнулись в обороне, — смесь индивидуальных характеристик игроков и изъянов нынешней системы. При игре без мяча Кудряшов не всегда успевал покрыть свой фланг. Его стиль игры в обороне — плотная и активная встреча соперника при приеме. Полезное качество для прессингующей команды. Но если Федора таким образом выманивали из зоны ложным движением, то он проигрывал на рывке пространство за спиной, не успевал догнать соперника и помешать выполнить передачу в штрафную.

Кудряшов выдернулся.

Джикия, остававшийся на подстраховке, смещался к игроку с мячом, но не оказывал активного давления (только перекрывал вход в штрафную). Это по цепочке ослабляло весь левый фланг, через который словенцы чаще атаковали в обоих таймах. Игрок с мячом не только мог спокойно прорваться по флангу, но и оценить расположение партнеров в штрафной перед подачей.

Второй момент — излишняя ориентированность Кудряшова по Иличичу. Он накрывал его на приеме, чтобы словенец не мог развернуться и обострить игру в своей манере. Также перекрывал ему возможность для быстрых атак, когда Иличич резко отыгрывается в стенку с партнером и вбегает в правый угол штрафной. При этом Федор слишком прямолинейно опекал словенца, при подачах мог покидать за ним штрафную, чем оголял дальнюю штангу.

Кудряшов и Иличич.

Кроме оголения зоны, это выдвижение было неоправданным с точки зрения оптимальных позиций. Бакаев хоть и был нацелен на быстрый выход в атаку, но во втором тайме более дисциплинированно садился в оборону, особенно при затяжных атаках словенцев. Так что он мог спокойно играть по открываниям Иличича в глубину. Но ему явно не хватило бы оборонительных навыков против словенца.

Выход Фомина вместо Ерохина добавил сборной баланса в центральной зоне. Если словаки разрывали опорную многочисленными открываниями вокруг Баринова, то Даниил нивелировал эту возможность в Мариборе. Много перемещался по вертикали и горизонтали, помогая Баринову заполнять пространство между линий, собирал важные подборы в опорной зоне.

В первом тайме сборная старалась владеть мячом, проникала на чужую половину, но сталкивалась там с проблемами взаимопонимания (вызвано частой ротацией), браком в передачах и давлением. Во втором тайме сценарий изменился: Россия больше оборонялась, садилась низко к своей штрафной (не так экстремально, как в прошлом матче), что не позволяло быстро выходить в атаку оптимальным количеством игроков. В этом отрезке можно отметить оборонительную целостность, но с контратаками пока все плохо.

Оба гола со стандартов нельзя назвать случайными — это заготовленные комбинации. Случайно только конечное исполнение (удар Джикии через себя), но любой удар в сторону ворот после углового является опасным. «Ростов» Карпина (особенно с приходом Кафанова) был как раз интересен на стандартных положениях, так как под каждый тип обороны накапливал много заготовок. Логично, что и в сборной — в условиях ротации, травм и средней игры — этому аспекту уделили больше внимания.

Как играла Словения

Большая часть эпизодов хозяев возникала после быстрых контратак — в результате брака соперника в центре поля. Забив, словенцы стали больше владеть мячом, активнее разыгрывая комбинации в средней трети.

Гол Словении хорошо олицетворяет слабости системы сборной России. При прессинге в 4-3-3 вингеры после потери не всегда успевают вернуться в свою позицию, чтобы оказать давление на игрока с мячом. Поэтому при правильно подготовленных моментах соперник может использовать численное преимущество в этой зоне.

Начало гола словенцев.

Здесь Федор Кудряшов не справился с ситуацией «2 в 1», а Далер Кузяев поскользнулся и не сумел помочь в эпизоде.

По ходу матча Иличич был главным источником передач внутрь штрафной низом. Улучшал позицию против Кудряшова, проходил в лицевую с прострелом (удар Ловрича на 71-й минуте) или делал мягкие забросы в зону 11-метровой. За весь матч у него 3 попытки дриблинга со стопроцентным успехом. При этом оборону против него в целом можно считать успешной. Да, допустили голевой удар и передачи в штрафную, но не дали такой свободы, как в первом матче.

Марибор-2021 вскрыл слабость Сутормина на позиции правого защитника. Он в целом хорошо ведет оборону 1 в 1, но уязвим к резким пробросам мимо себя. По ходу первого тайма Вербич дважды заработал штрафной, когда протыкал мяч мимо защитника, а Алексею вполне могли дать вторую желтую карточку.

Остальные эпизоды сборной Словении пришли после контратак и хаотичности гостей при выходе в быструю атаку. Очевидна разница в двух таймах: если в первом по ударам из штрафной было равенство (6 против 5 в пользу России), то во втором Словения нанесла 8 ударов, когда гости только 2. Львиная доля опасных моментов возникала с ударов после фланговых подач в штрафную.

По набранным ожидаемым голам команды были близки между собой (1,07 xG против 1,09 xG). Но статистика здесь может быть обманчивой. Ожидаемая опасность ударов в створ — 1,43 xG у сборной России против 0,63 xG у Словении. То есть хозяева много распылялись на дальние удары или удары из неочевидных позиций. Также имели мало моментов, когда проникали в штрафную низом, что повысило бы возможность более качественного удара по воротам.

Выводы по итогам двух матчей

В первую очередь стоит отметить гибкость Карпина. Он постепенно вносит новые идеи в игру сборной, готов меняться в зависимости от обстоятельств. Возможно, пока много вопросов по качеству игры в атаке, но здесь много факторов, которые не зависят от тренера.

Сборная трансформируется — активнее прессингует, строит владение через короткие передачи и менее зависима от формы одного человека. Строится многомерная команда, которая может играть в нескольких режимах. Матч с Хорватией должен показать нынешний уровень команды — вне зависимости от режима, который выберет тренерский штаб.

Никита Тимофеев