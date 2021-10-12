На этот раз все немного сложнее, чем обычно.

Прямые путевки

Для начала напомним квоту чемпионата мира:

— в Катаре сыграют 32 сборных, включая страну-хозяйку;

— для зоны УЕФА выделено только 13 путевок — столько же было как в 2010-м, так и в 2014-м (тогда тоже чемпионат мира проходил не в Европе);

— 10 победителей групп отборочного турнира УЕФА напрямую попадут на чемпионат мира. Еще три слота будут разыграны весной в плей-офф.

Стыковые матчи

Раньше европейские стыки были максимально простыми: жеребьевка определяла каждой сборной по одному сопернику, и они играли по матчу дома и в гостях. На чемпионат мира выходила команда, забившая больше мячей по сумме двух встреч, причем тогда еще действовало правило гостевого гола.

Теперь все сложнее, так как УЕФА создал новый турнир — Лигу наций. Европейские футбольные власти хотят сделать это соревнование престижным, поэтому даже локальная победа в нем может дать привилегии.

Три оставшиеся путевки на ЧМ разыграют 12 сборных. 10 из них — занявшие вторые места в своих отборочных группах. Еще две — лучшие по рейтингу победители групп Лиги наций из числа тех, что не заняли первые два места в отборочных группах.

ЧМ-2022: схема отбора в Европе.

Сложно? Вспомните осень 2020-го, когда Россия билась за первое место в группе Лиги наций, но уступила в последнем туре Сербии со счетом 0:5. Тогда в нашем квартете выиграла Венгрия, и благодаря этому у нее появился шанс попасть в стыковые матчи через черный ход. То же самое касается других победителей групп Лиги наций В: Уэльса, Австрии, Чехии. Но для этого необходимо, чтобы победители групп Лиги наций А (Франция, Бельгия, Италия, Испания) заняли первые два места в отборочном турнире, и, скорее всего, так и будет.

Сама схема плей-офф простая:

— 12 сборных жеребьевка разобьет на три отдельных пути по четыре команды. Шесть лучших вторых мест отборочного турнира будут «сеяными».

— В полуфиналах и финалах все проведут по одному матчу. «Сеяные» сборные будут хозяевами полуфинальных встреч, места финалов определит жеребьевка.

— Стыковые матчи пройдут в начале весны. Полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.

Шансы России

Победа над Словенией и ничья Хорватии со Словакией вывели нашу команду на первое место в группе за два тура до конца отборочного турнира. Но радоваться еще рано — мы опережаем Хорватию лишь на два очка, а в последнем туре сыграем с ней в гостях.

Если Россия все-таки займет второе место, то с высокой долей вероятности будет «посеяна». Это значит, что в полуфинале нашей сборной предстоит встретиться с более слабой (по рейтингу) командой, причем на своем поле. Однако в финале Россия может сыграть с кем угодно и где угодно.

Сейчас участники стыковых матчей выглядели бы так:

«Сеяные»: Португалия, Швеция, Хорватия, Швейцария, Шотландия, Чехия

«Несеяные»: Норвегия, Румыния, Албания, Украина. Уэльс и Австрия (две последние — как победители групп Лиги наций).

Допустим, Россия вышла в стыковые матчи и попала в квартет с Албанией, Румынией и Португалией. В полуфинале мы примем на своем поле Албанию, а Португалия — Румынию. А в финале, может быть, России придется играть с Португалией в гостях за путевку в Катар.

Поэтому очень важно выходить на чемпионат мира с первого места.